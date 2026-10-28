Horaires de prière : le ministère des Affaires religieuses lance une nouvelle version de son application

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs met en ligne une nouvelle version de son application « Adhan El Djazair officiel ». Gratuite et sans publicité, elle ajoute un mode silencieux pendant la prière. Voici ce qu’elle propose, ce qui change et comment l’installer.

Application Adhan El Djazair officiel : horaires de prière et adhan

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé, mardi 27 octobre, une nouvelle version de son application mobile. Baptisée « Adhan El Djazair officiel » (أذان الجزائر الرسمي), elle donne les horaires des cinq prières et du lever du soleil. Elle couvre plus de 60 villes algériennes.

Les horaires suivent le calendrier officiel du ministère, établi selon la méthode de calcul algérienne. L’écran d’accueil affiche un compte à rebours, à la seconde près, jusqu’au prochain adhan. Il présente aussi les dates hégirienne et grégorienne et un calendrier hebdomadaire des horaires.

L’utilisateur choisit son adhan parmi des muezzins algériens, ou un adhan différent pour chaque prière. Il peut aussi ajouter un adhan depuis les fichiers de son téléphone. Une alerte peut le prévenir de 5 à 30 minutes avant l’heure de la prière.

L’adhan s’affiche même par-dessus l’écran de verrouillage. Un historique indique quand l’application a programmé et diffusé chaque adhan. Elle alerte aussi l’utilisateur en cas d’adhan manqué ou diffusé sans son.

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Mode silencieux, qibla, imsakia : les nouveautés de l’application

Principale nouveauté, un mode silencieux s’active automatiquement après l’adhan, pendant la durée de prière choisie. Le téléphone retrouve ensuite son réglage habituel. L’utilisateur peut prévoir une durée plus longue pour la prière du vendredi.

Les réveils, l’adhan et les appels des contacts favoris restent audibles pendant ce temps. L’option reste désactivée par défaut et ne fonctionne qu’après activation. L’utilisateur peut aussi couper le prochain adhan d’une simple pression sur son horaire.

La boussole de la qibla fonctionne partout. Elle affiche la Kaaba, les degrés et le sens dans lequel tourner. Le téléphone vibre et change de couleur une fois dans la bonne direction, avec une vue caméra en trois dimensions.

L’application propose aussi les adhkar du matin et du soir, avec un compteur et un rappel quotidien. Une page recense les fêtes religieuses et nationales, avec le nombre de jours restants. La rubrique « En ce jour » rappelle les grands événements de l’histoire de l’Algérie.

Pendant le Ramadan, une imsakia donne les horaires de l’imsak et de l’iftar selon la ville. L’application offre enfin des widgets pour l’écran d’accueil et un mode sombre. Elle permet aussi d’ajuster la date hégirienne.

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Application Adhan El Djazair : qu’est-ce qui change depuis la première version ?

Le ministère n’en est pas à sa première application consacrée au adhan. Une première version, « Adhan El Djazair Errasmi », existe depuis 2017 sur les téléphones Android. Le ministère l’avait développée, et il l’a mise à jour pour lancer cette nouvelle version.

L’ancienne version proposait déjà un adhan algérien et les horaires de l’imsak et de l’iftar. La mise à jour ajoute le mode silencieux, la qibla en trois dimensions et une interface modernisée. Elle fiabilise aussi la diffusion de l’adhan, un point clé pour ce type d’application.

L’adhan se déclenche désormais même après un redémarrage, avant le déverrouillage du téléphone. Si le système bloque la diffusion habituelle, un adhan de secours part de la notification. La mise à jour corrige aussi un bug qui faisait planter l’application sur Android.

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Comment télécharger gratuitement l’application des horaires de prière ?

L’application est gratuite et se télécharge sur Google Play, pour les téléphones Android. Elle ne demande ni compte ni inscription, et n’affiche aucune publicité. Elle n’utilise aucun outil de suivi et garde les données sur le téléphone.

Elle ne demande l’accès à la localisation et à la caméra que pour la boussole de la qibla. Ces autorisations exigent toujours l’accord de l’utilisateur. Pour l’adhan, une carte « Alertes prêtes » vérifie les autorisations et aide à compléter les réglages manquants.

Attention aux homonymes, car Google Play compte de nombreuses applications d’horaires de prière. Une application privée porte même un nom proche, « Adhan Algérie », sans lien avec le ministère. Beaucoup de ces applications calculent les horaires par GPS, selon des méthodes qui peuvent différer du calendrier officiel.

Horaires de prière en France : l’application fonctionne-t-elle à l’étranger ?

L’application couvre uniquement les villes algériennes. Les Algériens de France n’y trouveront donc pas les horaires de Paris, Lyon ou Marseille. Ils peuvent en revanche suivre les horaires de leur wilaya d’origine, pratique avant un séjour au pays.

La boussole de la qibla, elle, fonctionne partout dans le monde. Les adhkar, le calendrier hégirien et les fêtes religieuses restent aussi utiles à l’étranger. En France, les horaires de prière varient selon les villes et les mosquées de référence.