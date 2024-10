Appels à boycotter MBC après avoir qualifié la résistance de terroriste

La chaîne MBC a décrit dans un reportage intitulé : « Le millénaire du salut des terroristes… les personnalités qui ont terrorisé le monde et versé le sang », à la fois le chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismaïl Haniyeh, et son adjoint, le martyr Saleh Al-Arouri, comme des terroristes.

Elle a affirmé qu’Haniyeh est « une personnalité marquante dans le monde du terrorisme », bien qu’il ait occupé un poste politique. Quant à Al-Arouri, il a été présenté comme responsable d’« attaques terroristes sanglantes ».

La chaîne a également accusé le chef du bureau politique, le martyr Yahya Sinwar, de la même accusation, affirmant qu’il est le dernier dont le monde s’est débarrassé. Elle l’a qualifié de « boucher de Khan Younès ».

Cette description a été perçue par beaucoup comme un soutien direct à la propagande israélienne et une tentative de normalisation des relations avec Israël.

Le reportage a rapidement suscité des réactions virulentes sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires dénonçant ce qu’ils considèrent comme une tentative de diabolisation des figures de la résistance.

Le contenu du reportage a été diffusé largement, notamment sur la chaîne MBC, très suivie dans le monde arabe.

Plusieurs activistes et leaders d’opinion ont dénoncé ce choix stratégique de diffusion, soulignant que MBC n’est pas habituellement une chaîne d’informations mais qu’elle a tout de même décidé de diffuser cette vidéo controversée sur sa chaîne la plus regardée.

هذا هو تقرير قناة mbc كاملاً

الذي يصف المقاومة بالإرهاب والمقاومين بالأشرار الذين تخلص العالم منهم، لماذا هذا العداء العلني لأعدل قضية؟

هل هذه صحافة أم خيانة للعمل المهني؟

هل تعتقد أن مقاطعة القناة كافية وستوقفها عند حدها أم أنها ستتطاول أكثر على رموز الأمة؟ مصدر التقرير mbc pic.twitter.com/UbXW30fT0c — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 19, 2024

🟢À LIRE AUSSI : Soutien à la Palestine : un Algérien perd son titre de séjour en Italie suite à un message privé

Indignation générale : Les réseaux sociaux s’enflamment

Les réactions en ligne se sont multipliées, un nombre croissant d’utilisateurs appelant au boycott de MBC et de toutes les chaînes associées.

L’internaute Fouad Kaouthar a écrit sur son compte : « Le séisme du martyre de Sinwar se poursuit : un reportage de MBC classe Sinwar et les dirigeants du Hamas parmi les terroristes qui ont terrorisé le monde et versé du sang ! On sait bien qui finance pour diffuser de telles idées, et nous, en tant que libres, savons notre devoir envers eux. »

L’activiste Ahmed a également réagi en tweetant : « Ce déclin moral et cette hypocrisie de cette chaîne qui déforme tout lien avec l’islam doit nous pousser à la boycotter par respect pour notre religion et nos frères opprimés. »

En Algérie, les réactions n’ont pas tardé à se manifester.

Plusieurs voix influentes ont exprimé leur mécontentement, parmi lesquelles Ahmed Daoud, activiste algérien, qui a vivement critiqué MBC en affirmant que « ce n’était pas une simple erreur, mais une campagne délibérée pour ternir l’image de la résistance palestinienne ».

Sur Instagram, un autre internaute algérien, S.R., a ajouté : « Le venin que diffusaient Al Arabiya et Sky News depuis le début de la guerre s’est concentré dans ce reportage de MBC. Ils ont montré les leaders de la résistance comme des terroristes éliminés, alors qu’ils savaient que cette chaîne toucherait une large audience. Il est de notre devoir de sensibiliser les gens et de boycotter MBC pour soutenir nos frères palestiniens. »

La réaction de Hamas face au reportage de MBC

De son côté, le mouvement de résistance islamique « Hamas » a dénoncé le rapport diffusé par la chaîne saoudienne, le qualifiant de « journalisme de bas niveau et de manipulation malveillante« .

Dans un communiqué, le mouvement a exigé que « la direction de la chaîne retire immédiatement ce reportage dégradant et non professionnel de ses plateformes, et présente des excuses pour ce contenu qui ternit l’image des propriétaires de la chaîne et de ses gestionnaires, plutôt que celle de la résistance et de ses dirigeants qui ont sacrifié leur sang pour la libération de la Palestine et d’Al-Aqsa ».

Hamas a également demandé « un changement dans cette ligne éditoriale pernicieuse, alignée sur l’agenda de l’occupation, en appelant à se concentrer sur les crimes et atrocités subis par notre peuple aux mains de l’entité sioniste criminelle ».

Boycott massif contre MBC : Le reportage sur le Hamas coûte cher à la chaîne

Le hashtag #BoycottMBC est rapidement devenu viral, illustrant la colère collective qui a envahi les réseaux sociaux.

L’influence de ce mouvement de boycott a même conduit à la suppression du reportage controversé de toutes les plateformes de la chaîne, y compris Facebook et Twitter.

Suite à ce hashtag et ces critiques, le journaliste de MBC, Mohamed Al-Meshari, qui était derrière le reportage, a supprimé son compte sur X et rendu celui sur Instagram privé.

الصحفي «محمد المشاري» معد تقرير «ألفية الخلاص من الإرهابيين» المسيء للشهيد السنوار والمقـ ـاومة على قناة «إم بي سي» السعودية، يحذف حسابه على منصة «إكس» ويحول حسابه على «إنستجرام» إلى حساب خاص، بعد تعرضه والقناة التي يعمل بها إلى موجة انتقادات حادة pic.twitter.com/iBvw8yzyUU — Shuum🔻 (@ShuumX) October 19, 2024

Réponces des gouvernements arabes

En Irak, les autorités ont décidé de prendre des mesures concrètes en réponse à ce reportage.

Ils ont suspendu La licence de diffusion de MBC dans le pays, et des manifestants en colère ont attaqué des bureaux de production liés à la chaîne.

Le gouvernement irakien a qualifié cette initiative médiatique de MBC de « tentative de profanation des martyrs de la résistance » et a insisté sur la nécessité de bloquer toute forme de normalisation des relations avec Israël.

🟢À LIRE AUSSI : Macron reconnaît les « massacres inexcusables » du 17 octobre 1961

Consciente de l’ampleur de la controverse, l’Arabie Saoudite a également réagi.

La Commission générale de régulation des médias du Royaume a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête contre les responsables du programme ayant diffusé le reportage, affirmant que ce contenu ne correspondait pas aux normes médiatiques saoudiennes ni aux orientations politiques du Royaume.