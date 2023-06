Appelé en renfort par Belmadi : Chita, la résurrection

Alors que Victor Lekhal est incertain, le sélectionneur national Djamel Belmadi a appelé Oussama Chita en renfort. Le milieu de terrain de l’USM Alger retrouve la sélection nationale après une très longue absence qui aura duré environ cinq ans.

Victor Lekhal s’est blessé lors du début du stage de la sélection nationale. Le néo-milieu de terrain d’Umm Salal, qui retrouve les Verts quatre ans après, est incertain pour les deux matchs face à l’Ouganda et à la Tunisie.

Ne voulant rien laisser au hasard, Djamel Belmadi a fait un appel en renfort à un joueur local. En effet, il s’agit du milieu de terrain de l’USM Alger Oussama Chita.

Il faut dire que le sélectionneur national disposait d’autres alternatives en Europe, en l’occurrence Adem Zorgane et Abdelkahar Kadri. Mais comme ces derniers sont en vacances depuis environ deux semaines, il a jeté son dévolu sur Chita qui est plus compétitif.

Amplement mérité pour Chita

Il faut dire aussi que la convocation du jeune milieu de terrain de l’USMA (26 ans) est amplement méritée. Autrement dit, c’est une récompense de ses bonnes performances avec son équipe lors de l’actuel exercice. Considéré comme l’un des grands artisans de la consécration de l’USMA en Coupe de la Confédération CAF, Chita retourne en sélection par la plus grande porte.

Ainsi, le joueur retrouve les Verts après une longue absence qui aura duré quatre ans et demie. Sa première et dernière convocation remonte en novembre 2018, à l’occasion du match Togo-Algérie, disputé à Lomé. Il y avait même prit part et contribué à large victoire des Fennecs sur un score sans appel de quatre buts à un.

Le natif Khemis-Meliana faisait partie des plans de Belmadi. Il aurait pu prendre part à la CAN-2019 en Egypte. Mais le malheureux avait contracté une méchante blessure au genou (rupture des ligaments croisés) en mars 2019 qui l’avait freiné dans son élan.

« Chita aurait pu faire partie de la sélection, on a réfléchi jusqu’au bout. Sans les ligaments croisés, Allahou Aâlem, il aurait pu prendre la place de Guedioura pendant la CAN 2019 ! Ce n’est pas un hasard si les 4 joueurs de l’USMA sont là ». Dira Belmadi lors de la conférence de presse de dimanche dernier.

Après des hauts et des bas, Oussama Chita a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Un retour en force couronné par un come-back chez les Verts. Le mérite revient aussi à son entraineur Abdelhak Benchikha qui a pu le relancer, en espérant que le joueur puisse saisir cette chance afin de préserver sa place en sélection.