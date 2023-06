Appelé à la rescousse, un milieu de terrain retrouve les Verts après un an et demi

Déjà un forfait pour le premier stage de la sélection nationale ! Il s’agit de Hicham Boudaoui qui souffre d’une blessure. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à Haris Belkebla à la rescousse.

Faisant partie de la liste des 26 joueurs retenus par Djamel Belmadi, Hicham Boudaoui ne pourra finalement pas prendre part au stage du mois de juin. Souffrant d’un pépin physique, il a été dispensé par le sélectionneur national du regroupement des Verts afin qu’il puisse poursuivre ses soins et sa convalescence.

Pour pallier cette défection, Belmadi a fait appel à Haris Belkebla. Auteur d’une bonne saison avec le Stade Brestois, le milieu de terrain de 29 ans effectue son retour après une longue absence qui aura duré environ un an et demie. En effet, sa dernière convocation remonte à la désastreuse CAN-2021 au Cameroun.

Et comme un malheur des uns fait le bonheur des autres, Belkebla devra bien en profiter pour gagner des points et préserver ainsi sa place en sélection.

Belmadi pas tendre avec Boudaoui

Lors de la conférence de presse qu’il a animée hier matin, Djamel Belmadi n’a pas été tendre envers Hicham Boudaoui. En effet, il a souligné l’insuffisance du rendement du milieu de terrain niçois avec la sélection nationale, tout comme Said Benrahma.

« Comme Benrahma, Boudaoui n’a pas montré le même niveau en club et en sélection. On ne peut pas être patient ad vitam aeternam, on fait de notre mieux et on espère que ça suffira ». A-t-il indiqué.

Et pourtant, l’enfant de Béchar est sur une courbe ascendante avec l’OGC Nice. Son niveau a beaucoup progressé et ce, selon le témoignage de son entraineur. Ses bonnes performances ont, d’ailleurs, incité les responsables à le blinder. Le mois de janvier dernier, le joueur a rempilé, en signant un nouveau contrat jusqu’en 2027.