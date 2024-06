Appel du FLN pour la candidature de Tebboune aux élections présidentielles de 2024

Le Parti du Front de Libération Nationale (FLN) appelle le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à se présenter pour un nouveau mandat.

En effet, le secrétaire général a souligné les avancées significatives dans divers domaines sous la présidence actuelle. Il a insisté sur le fait que ces succès incitent à l’optimisme et appellent à un engagement renouvelé pour la poursuite du développement. “Considérant les résultats positifs obtenus et les indicateurs encourageants dans plusieurs secteurs, nous sommes fiers et optimistes. Nous devons continuer à travailler pour plus de progrès et de prospérité,” a-t-il déclaré.

Il a ensuite fait un appel solennel au Président Tebboune pour qu’il continue son œuvre de transformation. Le FLN croit fermement que le président sortant est la personne idéale pour mener l’Algérie vers un avenir prometteur.

Une candidature pour la stabilité et la continuité

Le secrétaire général a ensuite précisé que la candidature de Tebboune est un souhait collectif. Il a exprimé que cette demande ne vient pas seulement du FLN, mais de tous les citoyens algériens, du nord au sud, de l’est à l’ouest. “La nouvelle candidature présidentielle du Président Abdelmadjid Tebboune, digne fils de l’Algérie et serviteur loyal du peuple, est notre souhait commun. C’est une demande de notre parti, mais aussi des citoyens à travers tout le pays. Nous avons besoin de lui pour assurer la stabilité et continuer le chemin tracé,” a-t-il affirmé.

Cette stabilité est essentielle, selon le FLN, pour maintenir et renforcer les acquis de ces dernières années. Le parti voit en Tebboune le garant de cette continuité, nécessaire pour achever les projets en cours et en lancer de nouveaux.

Le secrétaire général a exprimé sa gratitude envers le Président Tebboune pour ses engagements tenus envers le peuple algérien. Il a rappelé les promesses faites et tenues par le président, et a encouragé à continuer à construire une Algérie nouvelle, conforme aux aspirations de la population. “Cet appel sincère et honnête est un gage de fidélité et de reconnaissance au Président Abdelmadjid Tebboune, qui a tenu ses promesses envers le peuple. Nous le convions à poursuivre la construction d’une Algérie nouvelle, telle que souhaitée par nos concitoyens,” a-t-il poursuivi.

Ce soutien témoigne de la confiance du FLN dans la vision et la capacité du Président Tebboune à mener le pays vers de nouveaux horizons.

Une élection démocratique et historique

Enfin, le secrétaire général du FLN a exhorté à mobiliser les forces pour faire des élections présidentielles de 2024 une célébration de la démocratie. Il a exprimé sa volonté de voir le 7 septembre prochain devenir un jour historique pour l’Algérie, sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune.

“Nous devons unir nos forces pour que les élections présidentielles de 2024 soient une fête de la démocratie pour une Algérie victorieuse, forte et souveraine. Fidèle à l’esprit de novembre et aux promesses des martyrs, faisons du 7 septembre prochain un jour historique pour la nouvelle Algérie, menée par notre respecté Président Abdelmadjid Tebboune,” a-t-il conclu.

Pour conclure, le FLN se tient résolument derrière le Président Tebboune, affirmant que sa réélection est cruciale pour le futur de l’Algérie. Les réalisations passées, la stabilité actuelle et l’espoir d’un avenir prospère sous sa direction sont les piliers de cet appel vibrant. Les Algériens sont invités à participer activement à cette élection pour renforcer la démocratie et poursuivre la construction d’une Algérie forte et souveraine.