Appel Attaf-Blinken : l’Algérie répond aux allégations des USA sur la liberté religieuse

Lors d’un appel téléphonique avec son homologue américain, Antony Blinken, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, a exprimé son profond regret concernant les informations erronées et inexactes sur l’Algérie contenues dans une récente déclaration du département d’État américain sur la liberté religieuse.

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné que ladite déclaration du département d’État américain avait omis les efforts déployés par l’Algérie pour consacrer le principe de la liberté de croyance et de pratique religieuse, un principe clairement garanti par la Constitution algérienne de manière non équivoque.

En outre, lors de l’appel téléphonique avec son homologue américain, Antony Blinken, M. Ahmed Attaf a fait référence au dialogue engagé entre l’Algérie et les États-Unis sur cette question, réaffirmant à plusieurs reprises la volonté de l’Algérie d’accueillir l’ambassadeur itinérant américain pour la liberté religieuse.

« L’objectif est de mettre en lumière les faits et l’engagement effectif de l’Algérie à préserver le principe de la liberté de croyance conformément à ses obligations internationales pertinentes », a-t-on appris du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.



Attaf – Blinken : la situation à Gaza et autres questions évoquées lors de l’appel

Dans un communiqué rendu public, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger est revenu sur le contenu de l’appel du ministre Ahmed Attaf avec son homologue américain, Antony Blinken.

Ainsi, le ministère des Affaires étrangères a écrit, « Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu ce soir un appel téléphonique du secrétaire d’État américain, M. Antony Blinken. Cette conversation a été l’occasion d’échanger des points de vue et de mener des consultations approfondies sur plusieurs questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité ce mois-ci, notamment celles liées à la sécurité et à l’intégrité de la navigation en mer Rouge, ainsi que la situation dans la bande de Gaza assiégée, à la lumière de la nécessité d’accélérer la fourniture des conditions nécessaires pour parvenir à une solution juste et durable de la question palestinienne sur la base de la formule à deux États », lit-on.

Lors de l’appel téléphonique, « il a également été question de la question du Sahara occidental et de renforcer l’engagement des États-Unis dans le soutien au processus politique mené par les Nations unies », ajoute le ministère algérien des Affaires étrangères.



