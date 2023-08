Appartenant à une espèce rare, un rapace en voie d’extinction retrouvé à Batna (IMAGES)

Les services de la conservation des forêts de la wilaya de Batna ont annoncé, hier, qu’un oiseau rare appartenant à une espèce en danger d’extinction a été retrouvé. En effet, c’est un Circaète Jean-le-Blanc, un rapace, que les services de la conservation des forêts de la wilaya de Batna ont récupéré.

Excellente espèce spécialisée dans la chasse des reptiles, le Circaète Jean-le-Blanc est un oiseau protégé en Algérie selon le décret exécutif 235-12 du 24 mai 2012 fixant la liste des animaux non-domestiques protégés.

Le communiqué des services de la conservation des forêts a indiqué que, « L’oiseau a été mis en quarantaine après sa récupération. Un médecin vétérinaire du parc national de Belezma s’occupe du Circaète Jean-le-Blanc récupéré », lit-on dans le communiqué. Sur la toile, admiratifs, plusieurs internautes ont partagé les images de ce rapace.



Batna : un train percute une hyène rayée, une espèce sous la menace de disparition

Les services de la conservation des forêts de la wilaya de Batna ont tiré la sonnette d’alarme quant à l’avenir d’une espèce en voie de disparition.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la conversation des forêts de la wilaya de Batna a indiqué que de nombreux accidents de la route précipitent la disparition progressive d’une espèce en danger d’extinction, l’hyène rayée. Le dernier accident en date a causé la mort d’une hyène rayée, percutée par un train.

Cette espèce rare et menacée d’extinction est de plus en plus victime d’accident de la route. Dans son communiqué, la conservation des forêts a souligné l’importance de cette espèce dans l’écosystème forestier et a mis en garde contre les images péjoratives ancrées dans l’imaginaire collectif et qui peuvent nuire à cet animal.