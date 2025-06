Appartements et locaux premium à Jijel : L’excellence immobilière devient accessible

Nichée entre mer azur et montagnes verdoyantes, Jijel révèle son nouveau joyau immobilier. Un projet architectural contemporain signé Imrane-Promo voit le jour depuis novembre 2024*, proposant des résidences d’exception et espaces commerciaux premium dans un environnement privilégié.

Idéalement positionnée à proximité immédiate des établissements scolaires (5 min), du centre commercial (8 min) et des magnifiques plages jijeliennes, cette réalisation immobilière constitue une chance exceptionnelle pour toute personne souhaitant s’établir ou investir intelligemment dans cette région côtière prisée.

Un Patrimoine Immobilier Diversifié à Jijel : Appartements, Duplex et Commerces

Ce complexe résidentiel novateur présente une gamme complète de biens immobiliers, méticuleusement conçus pour répondre aux exigences contemporaines :

Appartements spacieux F4 (107 m²) et F5 (130 m²) aux prestations raffinées, conçus pour votre bien-être quotidien

Duplex exceptionnels : F6 (214 m²) et F8 (260 m²) – des biens rares sur le marché immobilier local , parfaitement adaptés aux familles étendues

(214 m²) et (260 m²) – des biens rares sur le , parfaitement adaptés aux familles étendues Espaces commerciaux stratégiques destinés aux entrepreneurs et investisseurs avisés recherchant une localisation premium

Les espaces commerciaux se déclinent ainsi : deux unités donnant sur l’artère principale (87 m² et 135 m²) garantissant une visibilité maximale, plus un local commercial de 165 m² situé à l’étage, parfait pour les activités nécessitant un environnement spécialisé.

Investir à Jijel : Confort, Modernité et Sécurité Juridique

Opter pour ce projet immobilier au centre de Jijel, c’est choisir l’excellence sans compromis. Voici les éléments différenciants qui positionnent cette offre comme incontournable.

Architecture Contemporaine et Finitions Haut de Gamme

Cette réalisation Imrane-Promo se distingue par ses prestations d’exception, intégrant des matériaux nobles tant en façade qu’en aménagements intérieurs. Cette approche qualitative assure durabilité et esthétisme, créant un environnement de vie moderne et pérenne.

Chaque logement bénéficie d’une double exposition, maximisant l’apport lumineux naturel durant toute la journée.

Commodités Modernes et Sécurité : Stationnement et Garages

Cette résidence intègre des équipements contemporains pour un confort optimal. Les résidents disposent de places de stationnement souterraines pour la protection de leurs véhicules.

En même temps, pour ceux privilégiant l’intimité et la sécurité renforcée, des garages commerciaux privés fermés sont également proposés.

L’emplacement constitue l’un des avantages majeurs de ce programme. Située dans un secteur résidentiel central de Jijel, la résidence se trouve à 5 minutes à pied des écoles (primaire, collège, lycée) et à 8 minutes du marché municipal. Les commerces, administrations publiques incluant banques, nouveaux bureaux de wilaya, centre médical et mosquée sont accessibles en quelques minutes.

(Localisation Google Maps de la résidence).

Sécurité Juridique Totale : Acte Notarié et EDD Certifié

Cette promotion immobilière garantit une acquisition en toute transparence et sécurité juridique maximale. Par ailleurs, chaque bien (appartement, duplex, local commercial et même les places de parking) est accompagné de livrets fonciers et actes notariés individuels, assurant une propriété légalement incontestable.

Vente sur plan avec EDD certifié : Le projet respecte scrupuleusement la réglementation en matière de copropriété grâce à l’établissement de l’État Descriptif de Division (EDD). Ce document officiel décrit précisément tous les lots de la copropriété au bénéfice de la publicité foncière. Ce document opère une division méthodique en lots numérotés de façon continue. Chaque lot dispose de sa numérotation unique et de son emplacement défini, garantissant une identification claire et définitive de votre bien.

Le chantier, lancé en novembre 2024, progresse selon les délais prévus avec un suivi rigoureux des normes de construction et de la documentation administrative, vous offrant ainsi une sérénité totale dans votre investissement immobilier.

Jijel : Une Destination d’Investissement Judicieuse en Algérie

Jijel, véritable perle méditerranéenne algérienne, s’impose comme une destination de choix pour l’investissement immobilier et l’installation résidentielle. Cette cité côtière conjugue harmonieusement tranquillité et dynamisme, séduisant les familles en quête de sérénité tout en conservant la proximité urbaine, les loisirs et l’accès aux plus belles plages nationales. La ville présente de multiples atouts :

Jijel bénéficie d’un positionnement géographique exceptionnel, avec une façade maritime attrayante, un climat méditerranéen doux et un cadre naturel préservé. Cette situation privilégiée en fait un lieu de vie recherché.

Opportunité d’Investissement Immobilier à Jijel : Appartements et Locaux Commerciaux

Le marché immobilier à Jijel est particulièrement dynamique, offrant un fort potentiel de plus-value à moyen et long terme, ce qui en fait une destination prisée pour les investisseurs.

Enfin, Jijel séduit par son art de vivre : un environnement paisible, sécurisé, idéal pour les familles. La ville propose de nombreuses activités et services qui renforcent sa qualité de vie.

Le programme immobilier Imrane-Promo vous offre une occasion unique d’accéder à un cadre de vie alliant confort, modernité et praticité. Le stock d’appartements et locaux commerciaux étant restreint, saisissez rapidement cette opportunité !

Pour visites et informations complémentaires : +213 6 67 65 93 49

*Juin 2025 : Fondations et 1er étage déjà en travaux

