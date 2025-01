Apparition du virus HMPV en Algérie : le ministère de la Santé fait le point

Le ministère de la Santé a rassuré la population algérienne mardi soir en annonçant qu’aucun cas de virus de la pneumonie humaine (HMPV) n’a été détecté dans le pays. Cette déclaration intervient dans un contexte de vigilance accrue face aux infections respiratoires hivernales.

Cas de HMPV en Algérie : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le virus HMPV, identifié pour la première fois en 2001, affecte principalement les jeunes enfants et les personnes âgées, populations considérées comme les plus vulnérables face aux infections respiratoires. « Nous n’avons enregistré aucun cas du virus HMPV, mais nous appelons à la vigilance et à la prévention », a déclaré le ministère.

À LIRE AUSSI : Le HMPV suscite des inquiétudes mondiales : ce qu’on sait sur le nouveau virus respiratoire chinois

Face à l’augmentation attendue des infections grippales due aux conditions météorologiques actuelles, le ministère de la Santé a rappelé l’importance de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. « Pour limiter la propagation de cette maladie et en réduire les complications, nous rappelons que la campagne de vaccination se poursuit jusqu’à la fin de l’hiver », a indiqué le communiqué.

Le ministère lance un appel à la vaccination

Le ministère de la Santé recommande fortement la vaccination aux groupes à risque, notamment aux personnes de plus de 65 ans, aux adultes et enfants souffrant de maladies chroniques, ainsi qu’aux femmes enceintes. Ce dernier insiste sur l’importance de cette mesure pour prévenir les formes graves de grippe et protéger les plus fragiles.

Par ailleurs, le ministère a souligné l’importance des gestes barrières pour prévenir la propagation des virus hivernaux. Parmi ces mesures préventives figurent l’évitement des contacts avec des personnes malades, le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou l’utilisation de solutions hydroalcooliques. Il est également recommandé de couvrir la bouche et le nez en toussant ou en éternuant et d’utiliser des mouchoirs jetables.

À LIRE AUSSI : Virus de la rage en Algérie : 180 000 cas de morsures en une année

En outre, le ministère a mis en garde contre d’autres virus respiratoires courants en hiver, tels que le virus respiratoire syncytial (VRS), connu pour provoquer des bronchiolites et des pneumonies, particulièrement chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Enfin, le communiqué a rappelé que tous les virus hivernaux peuvent se manifester par des symptômes similaires, incluant la fièvre, la toux, l’écoulement nasal et des sifflements respiratoires. « Il est important de ne pas négliger ces symptômes et de consulter un professionnel de santé en cas de complications », a conclu le ministère.

Cette communication vise à apaiser les craintes de la population tout en rappelant les mesures essentielles pour se protéger efficacement durant la saison hivernale.