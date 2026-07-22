Appareils endommagés par les coupures d’électricité ? Voici comment se faire indemniser par SONELGAZ

Plongées dans le noir à répétition, de nombreuses wilayas font face ces derniers jours à des séries de pannes électriques. Un fléau qui ne vient pas seul : hausses soudaines de tension et coupures intempestives laissent souvent derrière elles une traînée d’équipements électroménagers grillés.

Face à la gronde des usagers, la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) rappelle qu’il est possible d’obtenir réparation.

En effet, la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tipaza a rappelé à ses abonnés les démarches et les délais légaux à respecter pour bénéficier d’une indemnisation en cas de dommages causés à leurs équipements électriques par des perturbations sur le réseau.

L’entreprise a souligné qu’elle disposait d’une couverture d’assurance dédiée à cet effet, conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Dans un communiqué officiel, la direction a précisé la mise en place de la plateforme numérique « TAAWIDH » (Indemnisation). Cet outil permet aux clients de déclarer immédiatement les incidents et de transmettre leurs dossiers directement à la compagnie d’assurance, réduisant ainsi les délais de traitement des demandes.

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La première démarche requise consiste à déclarer le sinistre auprès de l’agence commerciale de rattachement dans un délai maximal de sept (7) jours à compter de la date de survenance ou de constatation du dommage.

Les conseillers clientèle se chargent ensuite d’enregistrer la déclaration sur la plateforme « TAAWIDH », assurant un envoi instantané à l’assureur.

Composition du dossier et délais d’indemnisation

Une fois la déclaration enregistrée, le client dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour finaliser son dossier de demande de compensation. Ce dernier doit comprendre :

Une copie de la facture d’électricité et de gaz ;

Un chèque annulé (RIP/RIB) pour le versement de l’indemnité par virement bancaire ;

Les pièces justificatives relatives à l’appareil endommagé : une facture de réparation ou, en cas d’impossibilité de remise en état, la facture d’achat d’un nouvel équipement, obligatoirement accompagnée d’un certificat d’irréparabilité délivré par un professionnel qualifié.

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Le communiqué précise que le dossier complet est transmis directement à la compagnie d’assurance via la plateforme numérique, ce qui accélère le processus par rapport aux procédures traditionnelles.

Concernant les modalités de paiement :

Pour les dommages inférieurs à 75 000 DA : Le montant de l’indemnisation est versé sur le compte bancaire du client dans un délai maximal de 30 jours après validation du dossier par l’assureur.

: Le montant de l’indemnisation est versé sur le compte bancaire du client dans un délai maximal de 30 jours après validation du dossier par l’assureur. Pour les dommages supérieurs à 75 000 DA : Le dossier est soumis à une expertise technique visant à évaluer les dégâts, réalisée dans un délai maximal de 30 jours. Le versement est ensuite effectué par virement bancaire dans les 30 jours suivant la finalisation de l’expertise.

La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tipaza a réitéré son engagement à accompagner ses abonnés et à garantir le traitement de leurs demandes dans les meilleures conditions, tout en invitant l’ensemble des clients au respect strict des délais légaux et à la fourniture des documents requis pour faciliter l’instruction des dossiers.