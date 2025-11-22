Appareils de chauffage : le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance maximale en hiver

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a lancé, ce samedi 22 novembre 2025, un appel pressant à l’ensemble des citoyens alors que les températures baissent à travers le pays. Dans son communiqué, il invite les familles à « faire preuve d’une vigilance maximale » et à respecter strictement les consignes de sécurité lors de l’utilisation des appareils de chauffage et des chauffe-bains.

Les autorités rappellent qu’il est indispensable de faire contrôler les équipements par un technicien qualifié et agréé, un geste présenté comme essentiel pour prévenir tout dysfonctionnement. Le ministère met également en garde contre l’utilisation d’appareils contrefaits ou non conformes aux normes de sécurité, ainsi que contre les systèmes dépourvus de conduits d’évacuation des gaz brûlés. Par ailleurs, il insiste sur l’importance d’assurer une aération quotidienne des habitations et recommande l’installation de détecteurs de fuites de gaz et de monoxyde de carbone, tout en déconseillant formellement l’installation de chauffe-bains dans les salles d’eau.

Le monoxyde de carbone, un “tueur silencieux” toujours meurtrier

Surnommé le « tueur silencieux », le monoxyde de carbone demeure l’une des principales causes d’accidents domestiques graves en Algérie. Incolore, inodore et non irritant, ce gaz toxique est indétectable sans équipement spécialisé. Chaque hiver, malgré les campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics, les intoxications connaissent une hausse significative.

Les statistiques officielles soulignent l’ampleur du phénomène : en 2023, 156 personnes ont perdu la vie suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Durant la même période, les services de secours ont réussi à sauver 3 025 individus exposés au gaz, tandis que près de 1 100 incidents ont été recensés à travers le territoire national. Face à ces chiffres alarmants, le ministère réitère son appel à la prudence, rappelant que la prévention demeure la meilleure protection contre un danger qui ne cesse de faire des victimes chaque année.

Le monoxyde de carbone : un danger mondial

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible et inodore, responsable de nombreux accidents domestiques à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des milliers de personnes décèdent chaque année suite à une intoxication au CO, et des dizaines de milliers d’autres sont hospitalisées.

Aux États-Unis, d’après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 400 décès et environ 50 000 consultations d’urgence sont enregistrés chaque année à cause du CO. En Europe, la France recense chaque hiver près de 1 300 incidents domestiques, entraînant plusieurs dizaines de décès, selon Santé Publique France. Même dans les pays développés comme le Canada ou le Royaume-Uni, des intoxications surviennent régulièrement, notamment pendant les périodes froides, lorsque les appareils de chauffage sont utilisés intensivement.

Le CO se forme lors de combustions incomplètes : chaudières, poêles, chauffe-bains, générateurs ou autres appareils à gaz, bois ou fioul. Dans les espaces clos ou mal ventilés, le gaz peut s’accumuler rapidement, mettant en danger la vie des occupants.

Pour se protéger, les experts recommandent l’installation de détecteurs de CO, l’entretien régulier des appareils à combustion et une bonne ventilation des habitations. Ces mesures simples, mises en œuvre dans le monde entier, sont essentielles pour réduire les risques et sauver des vies.

Le CO demeure un véritable “tueur silencieux” à l’échelle mondiale, soulignant que la prévention domestique est une priorité globale, surtout en période hivernale.