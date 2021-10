Apoce : de la viande de porc dans une sauce commercialisée en Algérie

Récemment, une polémique s’est déclenché concernant un produit de consommation commercialisé en Algérie. Il s’agit de la sauce tomate (bolognaise) de marque “Barilla” dont tous les médias ainsi que les réseaux sociaux numériques ont parlé.

En effet, la raison derrière cette polémique réside dans la composition et les ingrédients que contient le produit en question. Il s’agit d’après l’Association algérienne de protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE) de morceaux de viande de porc.

Tout a commencé lorsque l’organisation présidée par Mustapha Zebdi a publié sur sa page Facebook un post dans lequel elle met en garde de façon urgente les consommateurs algériens contre cet aliment importé de l’étranger. La publication Facebook était accompagné de l’image du produit, avec un zoom sur la liste des ingrédients.

Notons que la sauce tomate (bolognaise) de marque “Barilla” est produite par l’entreprise agro-alimentaire italienne spécialisée dans la fabrication de pâtes, de sauces et de biscuits.

« Une atteinte aux sentiments du consommateur musulman » (APOCE)

La sauce bolognaise “Barilla” qui contient de la viande de porc est en effet, présente sur le marché algérien. Ce qui est considéré, selon l’APOCE comme étant un préjudice moral et une atteinte aux intérêts des consommateurs et acteurs algériens.

L’association présidée par Mustapha Zebdi n’a pas manqué de pointer du doigt l’opérateur qui s’est contenté d’importer sans prendre la peine de lire la composition des produits commercialisés en Algérie.

C’est ce que l’APOCE a qualifié d’atteinte aux sentiments du consommateur musulman. Selon la même source, les services du contrôle qualité des produits alimentaires interviendront pour mettre fin à ce « préjudice moral ».