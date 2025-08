APOCE alerte sur les liens frauduleux : protégez vos données en ligne

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a lancé une alerte ce week-end concernant la prolifération des liens électroniques frauduleux circulant sur les réseaux sociaux et applications de messagerie. Selon l’APOCE, ces faux liens, souvent présentés comme des offres commerciales, des inscriptions à des aides sociales ou encore des simulations bancaires, représentent une menace sérieuse pour la sécurité numérique des citoyens.

Derrière ces URL trompeuses, les cybercriminels cherchent à obtenir des données sensibles comme les mots de passe, les numéros de cartes bancaires, ou encore les identifiants d’accès à certains comptes. L’organisation appelle donc à une vigilance maximale, surtout dans un contexte où de nombreux utilisateurs sont encore peu informés des risques du phishing et du piratage en ligne.

Les conseils de l’APOCE pour naviguer en toute sécurité

Pour éviter de tomber dans le piège de ces escroqueries numériques, l’APOCE recommande une série de mesures simples mais essentielles :

Vérifiez l’origine de chaque lien : Ne cliquez jamais sur une adresse douteuse ou envoyée par un inconnu. Vérifiez toujours le nom de domaine et recherchez d’éventuelles fautes dans l’URL. Utilisez des logiciels de protection à jour : Antivirus, anti-malware et filtres anti-phishing peuvent détecter automatiquement les sites frauduleux. Ne partagez jamais vos données personnelles sur des plateformes non sécurisées : Assurez-vous que le site commence bien par « https » et qu’un cadenas s’affiche dans la barre d’adresse. Activez l’authentification à deux facteurs : Cette méthode renforce la sécurité de vos comptes, même si vos identifiants ont été compromis. Sensibilisez votre entourage : Parents, enfants, collègues – tout le monde doit être conscient des risques. La prévention est la première ligne de défense.

L’APOCE rappelle que dans un environnement numérique en constante évolution, chaque internaute doit adopter une posture responsable. La sécurité en ligne est l’affaire de tous.