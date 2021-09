APN : première mission pour Benabderrahmane devant les députés

Aujourd’hui, lundi 13 septembre, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane est sur le point de présenter aux députés de l’APN, le plan d’action du gouvernement, adopté le 30 aout dernier par le Conseil des ministres. Première épreuve de Benabderrahmane devant le parlement où il sera question de juger les différents chapitres qui composent le plan d’action.

Une preuve qui intervient dans un contexte socio-économique tendu, marqué par la flambée des prix de produits alimentaires, l’augmentation du chômage, la précarité des entreprises due à la crise sanitaire et une rentrée sociale tributaire du taux de vaccination.

Le premier ministre doit trouver les réponses adéquates à ces questions, toute aussi légitimes et réalistes reflétant parfaitement la situation actuelle du pays. Ainsi, Aïmene Benabderrahmane doit également adopter un discours convaincant et une argumentation claire et cohérente afin d’amener les parlementaires à approuver le plan d’action du gouvernement.

Il convient de rappeler que ce dernier est constitué de cinq chapitres portant sur :

– Refonte du dispositif législatif d’organisation des élections

-Réforme financière

-Développement humain et la politique sociale

-politique étrangère

-sécurité et défense nationale

Les nouvelles préoccupations du gouvernement

Parmi les nouvelles questions auxquelles le gouvernement accorde une importance dans son plan d’action, citons par exemple : la volonté d’intégrer la numérisation dans les administrations publiques et de renforcer le système de paiement électronique ainsi que la multiplication du nombre des distributeurs de billets à travers le territoire national.

À cela s’ajoute, l’épineux problème de recrutement aux postes à hautes responsabilités. À cette question, le gouvernement promet de mettre fin au favoritisme et passe-droits afin de permettre aux compétents d’occuper les fonctions supérieurs de l’État, et ce, en exigeant un encadrement strict des concours de recrutement et des appels de candidatures.

Enfin, il convient de préciser que la journée d’aujourd’hui ainsi que celle du mardi 14 septembre seront consacrées aux débats tandis que mercredi 15 septembre, le premier ministre interviendra pour apporter des réponses et explications aux questions des députés. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le journal El Watan.

Alors quelles seraient les réactions des députées vis-vis de la première mission d’Aïmene Benabderrahmane ? Et quelles critiques émettront-ils à l’encontre de ce plan censé traduire les aspirations du peuple ?