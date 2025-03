APC – Ramadan 2025 : mesure inédite pour faciliter les démarches AADL 3 (ministère de l’Intérieur )

Dans une décision inédite visant à alléger les procédures administratives (notamment de AADL 3) durant le mois de Ramadan, le ministère de l’Intérieur algérien a annoncé une extension des horaires de travail des services d’état civil (APC).

Les mairies du pays ouvriront désormais leurs portes en soirée, de 20h30 à minuit, afin de faciliter l’accès aux documents officiels pour les citoyens.

Cette décision, officialisée par l’instruction ministérielle n° 381 du 13 mars 2025, s’inscrit dans une volonté d’accompagner les citoyens confrontés à des contraintes horaires en journée.

Démarches AADL 3 : les horaires des APC prolongés jusqu’à minuit pendant le Ramadan 2025

À cela s’ajoute une volonté des autorités de moderniser et d’optimiser le fonctionnement des services administratifs, notamment en proposant des horaires plus flexibles. En période de Ramadan, où les activités se réorganisent autour des horaires de rupture du jeûne, cette initiative permet aux citoyens d’effectuer leurs démarches sans bousculer leur quotidien. Cependant, deux raisons majeures ont motivé cette mesure exceptionnelle :

La forte demande de documents administratifs liés à l’accès au programme de logement « AADL 3 » ;

; Les obligations professionnelles qui empêchent certains citoyens de se rendre aux services d’état civil durant la journée ;

De plus, cette adaptation vise à réduire l’affluence et les longues files d’attente observées en matinée, améliorant l’expérience des usagers. L’initiative vise ainsi à fluidifier le traitement des dossiers et à réduire la pression sur les services municipaux.

Une mesure exceptionnelle pour répondre à l’afflux des demandes administratives

Selon les directives du ministre de l’Intérieur, Ibrahim Mourad, les mairies à travers tout le territoire national ont déjà commencé à appliquer ces nouveaux horaires. L’objectif est de permettre à un maximum de citoyens d’accéder à leurs documents sans perturber leur routine quotidienne.

Cette extension concerne principalement les services d’état civil chargés de la délivrance des actes de naissance, de mariage et autres documents officiels nécessaires pour diverses démarches administratives.

Si cette extension d’horaires s’avère efficace, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres améliorations dans le fonctionnement des services administratifs en Algérie. La digitalisation des procédures et la modernisation des services en ligne figurent parmi les attentes des citoyens, qui souhaitent une administration plus réactive et adaptée à leurs besoins.

