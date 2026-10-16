L’Algérie bientôt dans le giron d’un géant mondial des ports ? Le danois A.P. Moller rachète Portek

En acquérant l’intégralité de Portek International, A.P. Moller Capital s’offre une entrée directe dans le secteur portuaire algérien, notamment au port de Béjaïa. Une opération qui redistribue les cartes de la logistique maritime nationale.

Alors que les regards se tournaient vers CMA CGM et ses ambitions affichées sur le marché algérien, c’est un autre poids lourd mondial qui surgit dans le paysage portuaire national. A.P. Moller Capital, branche d’investissement du groupe danois A.P. Moller, a conclu un accord définitif pour racheter la totalité du capital de Portek International, opérateur singapourien de terminaux portuaires, jusqu’ici détenu par le conglomérat japonais Mitsui & Co. L’opération, annoncée via Globe Newswire, reste soumise aux autorisations réglementaires et aux accords de tiers. Mais son principe est posé. Le géant scandinave, maison mère du transporteur maritime Maersk, s’installe dans les infrastructures portuaires algériennes par la grande porte.

Portek International : u n réseau de sept terminaux portuaires, dont Béjaïa en Algérie

Fondé à Singapour, Portek International s’est taillé une réputation dans l’ingénierie portuaire et la gestion de terminaux polyvalents, conçus pour accueillir des porte-conteneurs de taille moyenne, indispensables au transbordement régional. L’entreprise détient des participations dans sept installations portuaires réparties sur trois continents : l’Algérie, le Gabon, l’Indonésie, la Lettonie, Malte et le Vietnam.

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En Algérie, l’opération concerne directement les activités de Portek au port de Béjaïa. Où l’opérateur est déjà implanté dans le segment des terminaux à conteneurs. L’entreprise emploie environ 1 400 personnes à travers le monde. Ses installations traitent chaque année près de sept millions de tonnes de marchandises en vrac, quelque 700 000 conteneurs et environ 90 000 véhicules.

A.P. Moller Capital : u ne acquisition soumise aux autorisations réglementaires

La finalisation du rachat dépend de plusieurs conditions. A.P. Moller Capital doit obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et recueillir l’accord des tiers concernés. Une fois ces étapes franchies, l’investisseur danois prévoit de collaborer avec les équipes locales de Portek pour poursuivre le développement de ses activités.

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L’objectif est donc de s’appuyer sur les compétences déjà en place et améliorer la gestion des installations. Le groupe entend accorder une attention particulière à la sécurité, à la gouvernance, à l’efficacité opérationnelle et à la gestion des investissements. La performance environnementale, notamment la réduction des émissions, figure parmi les axes évoqués.

Semih Gökmen, associé chez A.P. Moller Capital, a justifié cette acquisition par la diversité des activités de Portek et son implantation sur plusieurs marchés. Des critères conformes à la stratégie d’investissement du groupe. L’investisseur compte s’appuyer sur les équipes opérationnelles existantes pour accompagner le développement de Portek après la clôture de la transaction.

Enfin, pour l’Algérie, cette opération signifie l’intégration d’un terminal national dans un réseau stratégique couvrant l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

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