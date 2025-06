Aouar : « Notre ambition est grande pour remporter la CAN 2025 au Maroc »

Dans une longue interview accordée au journal l’Équipe, Houssem Aouar parle de ses ambitions avec l’équipe d’Algérie. Il confie pour la première fois comment Karim Benzema a été impliqué dans son recrutement à l’Ittihad Djeddah.

L’année passée, Houssem Aouar avait quitté l’Europe pour aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite, en optant pour Al-Ittihad Djeddah. Le joueur n’a pu résister à l’eldorado des Saoudiens, mais Karim Benzema a également joué un grand rôle dans le transfert. En effet, le Ballon d’Or-2022 a été fortement impliqué dans la venue d’Aouar au club saoudien.

« J’ai été appelé par Karim Benzema et le club d’Al-Ittihad. Ils m’ont expliqué le projet et que les ambitions étaient importantes pour la saison à venir. J’ai senti de la confiance de leur part… Quand un joueur comme Karim te parle, ça fait la différence. », a-t-il confié.

Avant de révéler sa complicité avec KB9. « On s’entend très bien. Comme je l’ai toujours dit, c’est le meilleur numéro 9 au monde. Travailler au quotidien avec lui, c’est exceptionnel ! Et en tant que Lyonnais, il a toujours été une source d’inspiration. On se connaît depuis pas mal d’années, ce n’est pas qu’une relation de travail entre collègues. C’est un peu plus ».

Il se dit satisfait de sa première saison en Arabie Saoudite. « Franchement, je suis agréablement surpris. Le niveau des joueurs locaux est très bon. C’est un Championnat bien organisé, bien structuré avec de belles infrastructures (…) En dépit des conditions climatiques compliquées, il y a énormément d’intensité dans les matches. Ce qui me marque aussi, et que j’aime beaucoup, c’est que ce n’est pas encore un Championnat obsédé par la data comme en Europe », a-t-il ajouté.

Aouar affiche ses grandes ambitions avec les Verts

Après avoir parlé de son équipe et de Karim Benzema, Houssem Aouar a parlé de l’équipe d’Algérie. Il se dit très ambitieux pour atteindre ses objectifs avec les Verts.

« Clairement. Aujourd’hui, le plus grand objectif de ma carrière, c’est de gagner un titre avec l’Algérie. Ce serait le graal. Je pense qu’on a une bonne équipe. La sélection se porte bien. On est ambitieux, on a un coach (Vladimir Petkovic) qui nous donne de la confiance. On a une Fédération qui avance dans le bon sens. Maintenant, c’est à nous sur le terrain de tout donner pour le peuple, le pays. », dira-t-il.

Ensuite, il a évoqué l’important et grand rendez-vous de la fin d’année, la CAN-2025 qui se tiendra au Maroc. « D’abord, il y a la CAN qui arrive au Maroc. J’ai le sentiment que c’est une compétition qui sera très suivie. Pour nous, l’objectif est simple : on veut gagner. À nous de bien se préparer et d’être en forme au bon moment. », a-t-il ajouté.