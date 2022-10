Aouar et Ait-Nouri chez les Verts : un responsable à la FAF réagit

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar et le latéral gauche de Wolverhampton Rayan Ait-Nouri pourraient être les nouveautés de Djamel Belmadi lors du prochain stage en mois de novembre. Le porte parole et chargé de communication de la FAF, Salah Bey-Aboud, réagit à propos de cette information qui fait l’actualité sur les médias et les réseaux sociaux depuis la soirée d’hier.

Le média français « France 24 » a affirmé que Houssem Aouar et Rayan Ait-Nouri ont obtenu le changement de leur nationalité sportive. C’est pour la sélection algérienne qu’ils ont opté et ce, au détriment de la France.

Selon la même source, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont joué un grand rôle pour convaincre les deux joueurs de rejoindre les Verts. Ça reste envisageable pour qu’ils soient officiellement « Fennecs » à partir du prochain stage en mois de novembre.

Il faut dire que les Algériens ont bien accueilli la nouvelle. La raison est simple, il s’agit de talentueux jeunes joueurs capables d’apporter un grand plus pour la sélection nationale à l’avenir vu l’énorme potentiel dont ils jouissent.

« Il n’y a rien d’officiel », annonce Bey-Aboud

Ladite information a suscité la réaction du porte parole et chargé de communication de la FAF Salah Bey-Aboud. Il affirme qu’il n’y a rien d’officiel pour le moment.

« Pour le moment, il n’y a rien d’officiel. Mais quand on entend ce genre d’informations, on espère qu’elles s’officialisent car il s’agit de deux très bons joueurs ». Révèle-t-il, dans une déclaration accordée à nos confrères de « El-Heddaf ».

Dans ce même registre, Salah Bey-Aboud ajoute : « Que ce soit Aouar, Ait-Nouri ou un autre joueur binational, il est capable à faire lui-même les démarches pour changer sa nationalité sportive. Comme ce fut le cas avec Andy Delort il y a trois ans. Je souhaite le bienvenu à chaque joueur capable d’apporter un plus à la sélection nationale ».

On devra désormais attendre la liste des joueurs sélectionnés pour le prochain regroupement que va dévoiler Djamel Belmadi pour savoir si le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et le latéral gauche de Wolverhampton y figurent. Affaire à suivre…