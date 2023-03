Aouar en équipe d’Algérie : Domenech tire sur la nouvelle recrue des verts

Après avoir opté pour l’équipe d’Algérie, le nouvel international algérien, Houssem Aouar, est sous le feu des critiques en France.

En effet, le choix du jeune joueur lyonnais fait débat. Représentant l’équipe de France dans un premier temps, Aouar a décidé de faire table rase sur son choix de carrière internationale et faire cap sur l’Algérie. Une décision mal accueillie en Hexagone.

Ce matin, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a commenté le choix de Houssem Aouar, « Je suis agacé par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection, a pesté le consultant. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que, parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, « beh tiens, je vais aller porter le maillot algérien » dit-il.

Lors de sa première apparition médiatique en tant qu’international algérien, Houssem Aouar avait prédit certains reactions et a anticipé en disant, « Je ne suis pas opportuniste. Ce n’est pas un choix par défaut. Jouer pour l’Algérie est un choix du cœur. » explique-t-il au micro de la fédération algérienne de football.

Or, pour Domenech, cela n’est pas vu du même œil. L’ancien coach français poursuit, « S’il avait choisi l’Algérie au moment où il était au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement, ok. Mais là, il diminue quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie en disant « je ne suis pas bon pour l’équipe de France, alors je parle de mon cœur et j’y vais ». Mais il ne joue même pas à Lyon. » ajoute-t-il.

Liste de l’équipe d’Algérie : Aouar est absent !

En dépit de l’officialisation du choix de Houssem Aouar, la venue du joueur est, encore une fois, reporté. Avec l’annonce de la liste des Fennecs pour la double confrontation face à l’équipe du Niger, le nom de Houssem Aouar ne figurait pas parmi les 25 joueurs algériens que le sélectionneur, Djamel Belmadi, a convoqués.

Selon des informations, le joueur serait mis d’accord avec le chef du bord technique des Verts pour répondre sa venue en raison de ses pépins physiques.

Désireux de reprendre sa forme pour donner de son mieux en équipe d’Algérie, Aouar a entamé le long chemin de sa rééducation. En effet, le joueur n’était pas épargné par les blessures cette saison.

Sortant d’une saison à 44 matchs, le temps de jeu de Houssem Aouar a drastiquement diminué cette saison. La tendance actuelle est que le joueur reprenne forme pour qu’il soit convoqué en mois de septembre prochain, si reste loin du spectre des blessures.