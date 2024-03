Antoine de Maximy en Algérie: record historique pour l’émission « J’irai dormir chez vous »

L’épisode inédit, sur l’Algérie, de l’émission documentaire « J’irai dormir chez vous », a été diffusé sur RMC découverte, le vendredi dernier. Un épisode si particulier qui raconte un voyage qui allie entre tradition et modernité.

En vingt ans de cette émission, Antoine de Maximy a sillonné les quatre coins du monde. Reconnaissable grâce à sa chemise rouge et ses caméras, il part, dans chaque épisode, à la découverte des traditions et du quotidien de chaque pays. Et ce en s’invitant dormir chez les gens qu’il croise sur son chemin.

Antoine de Maximy part à la découverte de l’Algérie

Les Algériens ont pu découvrir le voyage d’Antoine de Maximy, dans leur pays, le vendredi 8 mars dernier sur la chaine RMC Découverte. Un voyage qui a débuté dans les montagnes de la grande Kabylie, où sont perchés plusieurs villages.

À Aïn El Hammam, anciennement Michelet, Antoine rencontre Daoud Baraka, un ancien ingénieur à la retraite, chez qui il va passer la nuit. Ensemble, les deux hommes vont cuisiner, mais aussi discuter sur la période coloniale, ayant marqué l’esprit des Algériens à jamais.

Les premières images de cette rencontre dévoilées par le voyageur aguerri ont été largement diffusées sur la toile. Et la diffusion de l’épisode du vendredi dernier, a enregistré un record historique des visualisations de l’émission « J’irai dormir chez vous ».

C’est ce qui ressort d’une publication de la chaine RMC découverte qui annonce que l’épisode inédit sur l’Algérie a collecté plus de 25 millions de vues sur les réseaux sociaux et plus de 609 000 personnes ont regardé le voyage d’Antoine en Algérie sur les chaines françaises.

Records pour J'irai Dormir Chez Vous en Algérie hier sur #RMCDécouverte

🏆Record sur les réseaux sociaux 💥Très belles performances :

⭐️3,9% PdA 25-49 ans, 2e TNT et 5e nationale

— RMC Découverte (@RMCDecouverte) March 9, 2024

Antoine de Maximy sous escorte policière, grande première dans « j’irai dormir chez vous »

En kabyle, l’explorateur fait connaissance des traditions des villageois pour célébrer la fête du Mouloud et profite de l’occasion pour déguster quelques cuillères du couscous. Son périple se poursuit à Djanet, où il a eu droit à l’accompagnement de deux policiers en civil, qu’ils vont assurer la sécurité d’Antoine, dans cette ville non loin de la frontière libyenne. Par ailleurs, après plusieurs heures de déambulation, il rencontre Ali, « un Touareg moderne », qui l’accueille chez lui pour passer l’après-midi et faire une sieste.

Pendant mon voyage en Algérie, je suis tombé sur la fête du Mouloud, célébrant l'anniversaire de la naissance du Prophète. Toutes les femmes de la région étaient là avec leurs tenues multicolores.

Le voyage d’Antoine de Maximy se poursuit à Ghardaïa, puis il part en direction de la capitale, Alger, où il constate qu’il lui est difficile de passer incognito. « Depuis que j’ai commencé, il y a un truc qui a changé : c’est les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’Algériens qui savent que je suis en Algérie, qui m’invitent, qui m’envoient leur numéro de téléphone… », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, pour clôturer ce voyage, l’infatigable Antoine de Maximy, part à la découverte de l’ouest algérien et se pose à Oran. Dans cette région de l’Algérie, bien vivante, il croise une bande de jeunes avec qui il partage un bon Kebab. Entre tradition et modernité, Antoine de Maximy conclut « Un pays immense avec des gens extrêmement différents, d’une région à l’autre ce n’est pas du tout la même mentalité ».

Mais que pensent les Algériens qui ont découvert leur pays dans l’émission « J’irai dormir chez vous » ?. Sur la toile, les avis sont mitigés, entre ceux qui ont apprécié l’accueil réservé par Daoud et les autres qui ont exprimé leur déception vis-à-vis de ce voyage.

Tout au long de son périple en Algérie, Antoine est reconnu partout dans la rue !

