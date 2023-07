Anticancéreux : production de 5 nouveaux médicaments grâce à une technologie russe

Dans un pas décisif vers l’autonomie en matière de médicaments, l’Algérie a conclu un partenariat avec le laboratoire russe Biocad. La société Saidal produira prochainement cinq anticancéreux grâce à une technologie transférée par le groupe russe. Cette collaboration marque une étape cruciale pour l’indépendance pharmaceutique de l’Algérie, qui cherche rendre les thérapies vitales plus accessibles à sa population.

5 anticancéreux bientôt produits par Saidal en collaboration avec le russe Biocad

L’accord de coopération entre l’Algérie et la Russie dans le domaine pharmaceutique permet à Saidal de bénéficier d’un transfert de technologie précieux. Ainsi et grâce à l’aide de Biocad, cette année, Saidal se lancera dans la production de cinq médicaments anticancéreux : le bevacizumab, le darbépoétine et l’écumizumab, le rituximab et le bevacizumab.

Les 3 premiers seront d’abord conditionnés secondairement par Saidal. Ensuite, Biocad transmettra au groupe la technologie de production du rituximab et du bevacizumab à partir d’une solution biologique, et s’assurera de la fabrication des premiers lots. Cette technologie servira ensuite à la production des 5 médicaments à l’avenir.

Un partenariat aux enjeux importants

Pour Biocad, l’Algérie représente l’un des partenaires les plus importants en termes d’approvisionnement et d’introduction de nouveaux produits pharmaceutiques. En 2022, les exportations de Biocad vers l’Algérie ont dépassé les 11 millions de dollars, et ce chiffre devrait atteindre les 13 millions de dollars en 2023.

Biocad, en tant que l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques en Russie, a également une présence significative sur d’autres marchés africains, notamment en Égypte, en Ouganda, au Maroc, au Kenya, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Elle y fournit des anticancéreux à base d’anticorps monoclonaux, représentant un volume total d’approvisionnement d’environ 30 millions de dollars en 2022.