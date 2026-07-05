Antar Yahia futur entraîneur national

La réaction de la Fédération algérienne de football n’aura pas traîné. À peine 48 heures après la sortie prématurée des Verts du Mondial 2026, éliminés par la Suisse sur le score sans appel de 2-0 en seizièmes de finale, l’instance fédérale aurait déjà tranché la question du successeur de Vladimir Petkovic.

Son nom : Anthar Yahia. Selon El Moudjahid, les négociations avec l’ancien défenseur central sont à un stade très avancé.

Anthar Yahia désigné pour succéder à Petkovic : une décision dictée par l’urgence

La pression du calendrier a pesé lourd dans cette décision. Les qualifications pour la CAN 2027, organisée conjointement en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, approchent à grands pas. Impossible, dans ce contexte, de se permettre une longue période de flottement à la tête du staff technique.

Selon la même source, les dirigeants de la FAF ont donc opté pour une transition rapide. Le profil d’Anthar Yahia s’est imposé comme une évidence : figure tutélaire du football algérien, l’ancien capitaine bénéficie d’une légitimité populaire rare et d’une connaissance intime du groupe national.

Sa désignation répond autant à une logique sportive qu’à un besoin de rassemblement autour d’un symbole fort.

Le héros d’Omdurman arrive avec une feuille de route précise

Gravé à jamais dans la mémoire collective pour son but décisif contre l’Égypte lors du match d’appui de 2009 à Khartoum, Anthar Yahia ne se présente pas les mains vides.

Selon la même source, il a déjà établi une vision claire du renouveau qu’il entend insuffler à la sélection. Des éléments ciblés ont été identifiés, autour desquels il souhaite construire son futur effectif.

Ce n’est pas un inconnu du monde de l’encadrement. Sa trajectoire post-carrière lui a permis d’accumuler une expérience technique que la FAF juge suffisante pour relever le défi. L’homme connaît les rouages du football algérien, ses forces comme ses failles structurelles.

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L’officialisation de sa nomination reste suspendue à un préalable administratif : le règlement définitif des aspects juridiques liés à la rupture du contrat de Vladimir Petkovic.

Une séparation qui, selon les informations disponibles, devrait se conclure à l’amiable, évitant ainsi un contentieux coûteux pour les deux parties.

Petkovic : du renouvellement de contrat à la sortie en quelques semaines

Le retournement de situation est saisissant. En juin dernier, la FAF avait officialisé la prolongation du contrat de Petkovic jusqu’au 31 juillet 2028.

Un signal fort de confiance, envoyé après une qualification historique pour le Mondial 2026 et un parcours jusqu’aux quarts de finale de la CAN précédente.

Mais l’élimination dès les seizièmes de finale face à la Nati a tout remis en question. Les critiques visant les choix tactiques du sélectionneur suisse ont resurgi avec violence, notamment l’absence d’un véritable avant-centre titulaire lors de ce match décisif.

Un accord verbal aurait même été donné par Petkovic au président de la FAF, Walid Sadi, pour acter son départ dès le retour de la délégation en Algérie.

La CAN 2027, premier grand défi d’Anthar Yahia aux commandes des Verts

Prendre en main une sélection au lendemain d’une désillusion mondiale constitue un exercice délicat. Anthar Yahia héritera d’un groupe dont le potentiel n’est pas remis en cause, mais dont la cohérence tactique et le projet de jeu devront être repensés.

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La défaite 2-0 contre la Suisse a mis en lumière des lacunes que le nouveau staff devra corriger rapidement.

L’objectif affiché par la FAF reste ambitieux : replacer durablement l’Algérie parmi les grandes nations africaines.

La CAN 2027 constituera le premier baromètre sérieux du mandat du nouveau sélectionneur. Un rendez-vous qui laisse peu de temps pour les tâtonnements.