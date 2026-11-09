L’Algérie rejoint l’U.S. Pharmacopeia : ce que cela change vraiment pour les médicaments

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques a rejoint l’U.S. Pharmacopeia, l’organisme américain qui fixe des normes de qualité des médicaments utilisées dans le monde entier. Elle y dispose du droit de vote. Mais que vaut réellement cette adhésion, et que change-t-elle pour les médicaments vendus en Algérie ?

ANPP et U.S. Pharmacopeia : que s’est-il passé ?

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a adhéré à l’U.S. Pharmacopeia (USP), en qualité de membre disposant du droit de vote. Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé cette adhésion le lundi 9 novembre. Elle doit renforcer la présence de l’Algérie dans les organismes internationaux chargés de la qualité des médicaments.

L’adhésion remonte en réalité au printemps 2026. L’USP avait annoncé le 22 avril l’entrée de 14 nouveaux membres dans sa Convention, dont l’ANPP, dans un communiqué officiel. Une autre organisation algérienne figurait dans la liste : l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), qui représente les industriels du secteur.

Qu’est-ce que l’U.S. Pharmacopeia (USP) ?

L’U.S. Pharmacopeia est une organisation scientifique américaine à but non lucratif, fondée en 1820. Elle fixe les normes de qualité, de pureté et d’identité des médicaments, des principes actifs et des compléments alimentaires. Ces normes figurent dans un recueil de référence, l’USP–NF, régulièrement mis à jour.

Aux États-Unis, la loi reconnaît ces normes comme officielles, et l’agence américaine du médicament, la FDA, les fait appliquer. Leur influence dépasse largement le marché américain. Selon l’USP, ses normes sont utilisées dans plus de 140 pays, par les fabricants comme par les autorités sanitaires.

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Membre votant de l’USP : quel pouvoir pour l’Algérie ?

L’ANPP rejoint la Convention de l’USP, l’une des trois instances qui dirigent l’organisation. Cette Convention compte plus de 450 membres, issus des autorités sanitaires, de l’industrie, des universités et des associations professionnelles. Elle élit le conseil d’administration et le conseil d’experts, qui rédige les normes.

Comme membre votant, l’ANPP participe donc à ces élections et aux grandes orientations de l’USP. L’Algérie gagne ainsi une voix dans la gouvernance d’un organisme qui influence les normes pharmaceutiques mondiales. Elle pourra aussi faire valoir les besoins de son industrie et de ses patients.

Que change cette adhésion pour les médicaments en Algérie ?

Cette adhésion ne constitue ni une certification ni une accréditation. Elle ne garantit pas que les médicaments vendus en Algérie respectent les normes américaines. Elle ne rend pas non plus les normes de l’USP obligatoires sur le marché algérien.

Elle ouvre surtout l’accès à l’expertise de l’USP : échanges avec ses scientifiques, formations, programmes de coopération et participation aux travaux sur les normes. Ces échanges peuvent aider l’ANPP à renforcer ses contrôles de qualité, notamment face aux contrefaçons. L’agence avait par exemple signalé en octobre un lot de fausse toxine botulique en circulation.

Cette adhésion peut aussi servir les ambitions d’exportation de l’industrie pharmaceutique algérienne. Les fabricants qui visent les marchés étrangers doivent prouver la qualité de leurs produits selon des normes internationales reconnues. Des laboratoires algériens exportent déjà, comme le montrait notre article sur l’exportation de médicaments vers la Côte d’Ivoire.

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Quels autres pays africains ont rejoint l’USP ?

L’Algérie n’est pas la seule à avoir rejoint l’USP en 2026. La même vague d’adhésions comprenait l’Agence africaine du médicament, l’agence béninoise du médicament et l’autorité rwandaise des aliments et des médicaments. L’Égypte avait, elle aussi, obtenu pour son agence du médicament le statut de membre votant.

Ces adhésions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement des agences africaines du médicament. L’USP a d’ailleurs signé un accord de coopération avec l’Agence africaine du médicament. L’objectif affiché est d’améliorer l’accès à des médicaments sûrs et de qualité sur le continent.

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