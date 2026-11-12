Recrutement en Algérie : Nouvelles mesures pour protéger les données personnelles dans les CV

L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a annoncé, ce mercredi 11 novembre 2026, l’adoption officielle de la délibération n° 05.

Ce texte fixe un cadre strict régissant le traitement des données à caractère personnel contenues dans les curriculum vitae (CV), qu’ils soient transmis au format papier ou numérique, directement aux employeurs ou via des plateformes de recrutement spécialisées. Cette mesure s’applique à l’ensemble des organismes publics et privés.

Le piège des données sensibles : ce que dit la loi

La délibération s’inscrit dans le droit fil de la loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles.

L’ANPDP rappelle ainsi que le traitement des données sensibles est en principe strictement interdit en vertu de l’article 18 de cette loi, sauf dans les cas exceptionnels expressément autorisés par la législation.

Cette interdiction couvre notamment les informations relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale ainsi qu’aux données génétiques.

De nouvelles obligations pour les recruteurs et les candidats

Désormais, la simple présence de ces informations personnelles au sein d’un CV ne constitue en aucun cas un motif légal suffisant pour justifier leur collecte ou leur exploitation par un employeur.

Face à ces exigences, le cadre réglementaire impose de nouvelles règles claires aux recruteurs et employeurs. Il leur est formellement interdit d’exiger l’insertion de données sensibles sans justification légale directe.

Les organismes ont également l’obligation de supprimer ou de masquer toutes les informations non nécessaires et de garantir une sécurité et une confidentialité optimales des CV durant toute leur période de conservation.

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Du côté des candidats, l’Autorité recommande vivement de ne pas inclure dans leurs CV des données sensibles qui ne sont ni indispensables à la démonstration de leurs compétences professionnelles, ni exigées par la législation du poste visé.

Une durée de conservation désormais limitée à un an

Autre point crucial de cette délibération : l’encadrement de la durée de stockage des dossiers de candidature.

L’ANPDP fixe désormais à une année la durée maximale de conservation des CV et des données personnelles qu’ils contiennent.

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Ce délai court à compter de la date de clôture de la procédure de recrutement ou de la sélection professionnelle. Passé ce délai, les dossiers devront être détruits ou effacés conformément aux normes en vigueur.