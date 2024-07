Elle donne la priorité aux bacheliers 2024 : l’ANP recrute (grades, spécialités, inscription)

ALGER, 24 juillet 2024 – Le ministère de la Défense nationale a annoncé hier, mardi 23 juillet 2024, l’ouverture du recrutement au sein des rangs de l’armée nationale populaire (ANP).

Un guide de recrutement, disponible sur le site web du ministère, détaille les différentes conditions et procédures d’accès aux différentes filières et spécialités offertes au sein des forces terrestres, aériennes, navales et de la défense aérienne du territoire.

Le guide s’adresse également aux candidats souhaitant rejoindre les rangs de la Gendarmerie nationale, de la Garde républicaine et des directions et services centraux du ministère de la Défense nationale.

“Vous qui aspirez à rejoindre les rangs de l’armée nationale populaire et à garantir votre avenir tout en contribuant à la défense de votre patrie, l’armée nationale populaire répond à vos aspirations et vous offre l’opportunité de devenir officiers, sous-officiers et hommes du rang dans les rangs des forces terrestres, aériennes, navales et de la défense aérienne du territoire, de la Gendarmerie nationale, de la Garde républicaine et des directions et services centraux du ministère de la Défense nationale”, peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Un guide complet détaillant les conditions et les procédures d’inscription est disponible sur le site web du ministère de la Défense nationale. Ce guide présente les différentes filières disponibles, les critères d’éligibilité et les étapes à suivre pour constituer un dossier de candidature.

Recrutement ANP 2024 : Procédures d’inscription, filières de formation et conditions d’accès aux écoles de l’ANP

Le recrutement s’adresse aux jeunes algériens titulaires du baccalauréat 2024 avec une moyenne minimale de 12/20 dans les séries scientifiques, mathématiques et math-techniques (génie mécanique, génie civil, génie électrique, génie des procédés).

Outre les officiers, l’ANP recrute également des sous-officiers contractuels et des hommes du rang contractuel. Les conditions d’éligibilité et les procédures d’inscription pour ces catégories sont également détaillées dans le guide.

Le recrutement permet aux candidats de choisir entre les différentes forces de l’ANP : les forces terrestres, aériennes et navales, la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine. Les jeunes bacheliers peuvent également postuler pour intégrer les départements suivants :

Le département transmissions et systèmes de commandement-contrôle

La direction centrale de l’intendance

La direction centrale du matériel

La direction centrale des carburants

La direction centrale des services de santé militaire

La direction de l’information et de la communication

L’École nationale préparatoire aux études d’ingéniorat

Le guide détaille les conditions d’accès à chacune de ces filières, en précisant les diplômes requis, les profils recherchés et les procédures de sélection.

Le recrutement s’étend également aux jeunes algériens titulaires du BEM (Brevet d’enseignement moyen) qui souhaitent intégrer l’école des cadets de la nation. Le guide présente les conditions requises pour suivre cette formation préparatoire à l’accès aux écoles de l’ANP.