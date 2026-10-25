Pourquoi L’Algérie envoie un détachement de l’ANP au Niger?

L’Armée nationale populaire a obtenu une autorisation parlementaire pour envoyer un détachement au Niger. Il protégera et sécurisera des équipes et des projets énergétiques de Sonatrach International Exploration et Production (SIPEX).

Les membres du Conseil de la nation ont voté ce dimanche matin, en séance à huis clos, selon le quotidien algérien El Khabar. Ils ont examiné une demande présentée au titre du second alinéa de l’article 91 de la Constitution. L’Assemblée populaire nationale a tranché le même jour, dans la soirée.

Des officiers supérieurs et des officiers généraux de l’ANP assistaient à la séance. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exposé la mission du détachement. Selon des membres du Conseil, il a insisté sur son caractère pacifique. Il a précisé qu’elle répond à une demande des autorités nigériennes, selon El Khabar.

Ahmed Attaf a répété que « la sécurité du Niger fait partie de la sécurité de l’Algérie ». Il a limité la mission à la protection des équipes et des projets énergétiques. Il l’a distinguée de toute mission de combat ou de toute intervention dans des opérations militaires au Niger.

Le texte a recueilli le soutien de 148 membres présents, sans compter les procurations. Le président du Conseil, Azzouz Nasri, a pris part au vote. Ce résultat prolonge le soutien exprimé par les présidents de groupes politiques durant les débats.

Des sénateurs favorables

L’ancien ministre de l’Intérieur Dahou Ould Kablia, membre du Conseil, a soutenu la décision selon El Khabar. Il y voit un moyen de soutenir la paix et la stabilité dans la région. Il a aussi cité la protection des intérêts économiques et sécuritaires du pays, en particulier les investissements de Sonatrach. Il a mis en garde contre des parties qui cherchent à nuire aux relations entre les deux pays.

Le sénateur Belkacem Boulghiti a souligné la dimension sécuritaire et stratégique du choix. Il a décrit une mission précise : protéger les intérêts économiques algériens. Selon lui, le vote a eu lieu à l’unanimité.

Le sénateur Sidi Ali Benbaïche a rappelé le poids des investissements algériens à l’étranger. Il a insisté sur le rôle de Sonatrach et sur la protection de ses installations au Sahel.

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Le bloc de Kafra, au centre de la coopération

Le champ pétrolier de Kafra se trouve dans le nord du Niger, dans la région d’Agadez. Il est situé entre les départements d’Iférouane et de Bilma, à environ 85 kilomètres de la frontière algérienne. Son permis d’exploration couvre près de 23 737 km².

Il constitue un axe de la coopération énergétique entre Alger et Niamey. Un gazoduc stratégique, en cours de réalisation, doit aussi exporter du gaz vers l’Europe.

Sonatrach y est présente depuis 2005. Elle a réalisé, via SIPEX, environ 2 200 km de sismique 2D et 760 km² de sismique 3D. Deux puits d’exploration ont été forés en 2018 et 2019. Ils ont révélé des réservoirs qui nécessitent une évaluation plus poussée.

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Un nouveau programme de forage lancé en août

Le 13 août 2026, l’Algérie et le Niger ont lancé une nouvelle phase du projet. Ils ont posé la première pierre d’un programme de quatre puits d’exploration. L’entreprise de forage ENAFOR, filiale de Sonatrach, le réalise. Il doit compléter les données géologiques et préciser les caractéristiques des réservoirs.

Le ministère nigérien du Pétrole a estimé en septembre 2026 que la zone offrait un potentiel important. Les ressources prospectives pourraient atteindre 2,5 milliards de barils dans la partie nord du champ. Les autorités précisent que ces chiffres ne représentent pas des réserves confirmées. Le passage à la production commerciale dépendra des résultats du forage, de l’évaluation des réservoirs, du financement et des infrastructures.

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