ANP au Niger : le Conseil de la nation recadre l’Union européenne

Le bureau du Conseil de la nation, présidé par Azouz Nasri, a affirmé ce mardi dans un communiqué officiel que l’Algérie, sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, refuse catégoriquement toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Cette prise de position ferme intervient en réponse aux déclarations d’un porte-parole de l’Union européenne concernant l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire (ANP) hors du territoire national, dans le cadre de l’accord bilatéral conclu entre l’Algérie et le Niger.

Approbation parlementaire unanime et respect de la Constitution

Le bureau de la haute chambre du Parlement a précisé que les deux chambres parlementaires (l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation) ont activé les dispositions de l’article 91 de la Constitution. Les parlementaires ont approuvé à l’unanimité la saisine du président de la République relative à l’envoi d’unités de l’ANP à l’étranger. Cette mission vise d’une part à protéger les intérêts énergétiques stratégiques et d’autre part à concrétiser les termes de l’accord bilatéral signé entre les deux pays voisins.

Le communiqué souligne que l’Algérie souveraine adopte ses positions en fonction de ses seuls intérêts nationaux. Le Conseil de la nation rejette fermement toute tentative d’injonction ou d’ingérence exploitant les affaires intérieures algéro-nigériennes au profit d’agendas extérieurs.

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Dénonciation des dérives de l’UE et évocation des valeurs de Novembre

Le bureau du Conseil de la nation a condamné avec force les déclarations de l’UE et leurs justifications, les qualifiant de dérive par rapport aux principes du droit international.

L’institution a rattaché la position de l’Algérie aux valeurs de la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, à l’occasion du 72ᵉ anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

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Souveraineté nationale et front intérieur

Le communiqué conclut en réaffirmant l’attachement inébranlable de l’Algérie à sa souveraineté nationale, à l’indépendance de ses décisions et au renforcement du front intérieur face aux défis régionaux.

Cette position s’inscrit dans la continuité de la diplomatie algérienne, qui défend depuis des décennies le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, tout en assumant pleinement sa coopération militaire et sécuritaire avec ses partenaires régionaux, notamment dans le cadre de la stabilisation du Sahel.

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