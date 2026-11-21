Les services de sécurité de l’Armée nationale populaire (ANP) viennent de porter un nouveau coup aux réseaux de narcotrafic opérant aux frontières ouest de l’Algérie. Une importante opération menée par les services de sécurité relevant de la 2e Région militaire a permis de démanteler un réseau criminel qui tentait d’introduire une importante cargaison de kif traité en provenance du Maroc.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère de la Défense nationale (MDN) indique que cette opération s’est déroulée au cours de la semaine, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la criminalité organisée et les activités de contrebande. Grâce à une coordination sécuritaire renforcée entre les différents services concernés, les forces de sécurité ont réussi à mettre en échec cette tentative d’introduction de stupéfiants sur le territoire national.

Le bilan de cette intervention fait état de la saisie de près de 19 quintaux de kif traité, soit environ 1,9 tonne de drogue. Les éléments de l’ANP ont également procédé à l’arrestation de 17 individus impliqués dans ce réseau criminel, mettant ainsi un terme à leurs activités présumées.

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50 véhicules et un jet-ski récupérés lors de l’opération

Au-delà de la quantité importante de stupéfiants interceptée, cette opération a également permis aux services de sécurité de récupérer un important matériel utilisé dans le cadre des activités du réseau.

Selon le bilan communiqué par le MDN, les forces de sécurité ont saisi 50 véhicules et cinq motos, ainsi qu’un jet-ski. Les enquêteurs ont également récupéré plusieurs téléphones portables susceptibles de contenir des éléments utiles aux investigations.

Une somme de 273 millions de centimes, correspondant à 2,73 millions de dinars, a par ailleurs été saisie lors de cette intervention. Cette découverte vient compléter le bilan matériel de l’opération et pourrait contribuer aux investigations visant à établir les ramifications de ce réseau et à identifier d’éventuels autres individus impliqués.

Criminalité en Algérie : plus de 194 000 affaires traitées par la police en dix mois

Les services de sécurité poursuivent leur lutte contre les différentes formes de criminalité en Algérie. Trafic de drogue, cybercriminalité, escroqueries, criminalité organisée et atteintes à l’économie nationale : les derniers chiffres communiqués par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) donnent un aperçu de l’ampleur des opérations menées sur le terrain au cours des dix premiers mois de 2026.

Lors d’une rencontre nationale organisée le 12 novembre dernier à Alger, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a présenté plusieurs résultats enregistrés par les services de police depuis le début de l’année. Selon les données communiquées à cette occasion, 194 000 affaires ont été traitées durant les dix premiers mois de 2026, impliquant plus de 210 000 personnes.

Ces chiffres concernent différentes formes d’infractions prises en charge par les services de sécurité. Ils témoignent de l’importance du travail des unités opérationnelles, notamment face à des réseaux criminels dont les activités dépassent parfois les frontières nationales.

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Le trafic de drogue reste au cœur des opérations

Parmi les principaux phénomènes ciblés par les services de sécurité figure le trafic de stupéfiants. Au cours des dix premiers mois de 2026, plus de 44 000 personnes ont été impliquées dans des affaires liées au trafic de drogue.

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Les quantités saisies au cours de cette période illustrent également l’ampleur des opérations. Le bilan présenté par le directeur général de la Sûreté nationale fait état de 874 kilogrammes de cocaïne, de plus de 5,8 tonnes de cannabis et de près de 31 millions de comprimés psychotropes interceptés.

Ces résultats s’inscrivent dans la continuité des opérations menées en 2025. Selon le bilan annuel de la DGSN, présenté en avril 2026, les services de police avaient saisi, durant l’année précédente, plus de 7 tonnes de cannabis, 665 kilogrammes de cocaïne, 2,7 kilogrammes d’héroïne et plus de 20 millions de comprimés psychotropes.

La DGSN avait également fait état de 175 920 affaires liées aux infractions à la législation sur les stupéfiants, impliquant 192 252 suspects. Le renforcement des capacités opérationnelles et la création d’unités spécialisées figurent parmi les mesures mises en avant par l’institution pour expliquer l’intensification de la lutte contre ce phénomène.

La cybercriminalité et les réseaux organisés sous surveillance

La criminalité ne se limite toutefois plus aux formes traditionnelles de délinquance. L’utilisation croissante des outils numériques s’accompagne de nouvelles menaces, notamment les escroqueries en ligne, l’extorsion et les atteintes aux personnes sur Internet.

Durant les dix premiers mois de 2026, la Sûreté nationale a recensé 8 094 affaires de cybercriminalité, impliquant plus de 9 600 personnes. Les services de police ont également procédé au démantèlement de trois réseaux organisés spécialisés dans ce type d’activités.

En parallèle, les opérations de lutte contre la criminalité organisée portant atteinte à l’économie nationale ont permis de recenser plus de 2 300 affaires impliquant environ 3 200 personnes.

Ces infractions mobilisent des moyens d’investigation spécifiques, notamment pour identifier les auteurs, remonter les circuits financiers et mettre au jour les éventuelles ramifications des réseaux concernés.