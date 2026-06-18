ANP : Chanegriha nomme un nouveau responsable à l’État-major et alerte sur les défis à venir

Un nouveau responsable prend les commandes d’un département clé de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP).

Mercredi, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a procédé à l’installation officielle du Général-major Hamid Fekkane à la tête du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP.

Au-delà de cette passation de responsabilités, le chef d’Etat-major a profité de l’occasion pour insister sur l’adaptation permanente des forces armées aux mutations rapides des environnements sécuritaires et militaires.

Département emploi-préparation de l’ANP : Hamid Fekkane succède à Belkacem Hasnat

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’Etat-major de l’ANP, a installé officiellement le Général-major Hamid Fekkane dans les fonctions de chef du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP.

Cette nomination intervient en application du décret présidentiel du 21 mai 2026. Le nouvel responsable remplace le Général-major Belkacem Hasnat.

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Lors de la cérémonie, Saïd Chanegriha a rappelé que cette installation s’effectuait au nom du président de la République. Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale. Il a également appelé les cadres concernés à travailler sous l’autorité du nouveau responsable. Et à appliquer ses orientations dans le respect des règlements militaires et des lois de la République.

Saïd Chanegriha insiste sur la préparation opérationnelle de l’ANP

Au cours de son intervention, le chef d’Etat-major a adressé plusieurs instructions aux cadres du Département emploi-préparation. Ces orientations portent principalement sur la nécessité de poursuivre les améliorations et les adaptations des dispositifs déjà mis en place afin de répondre aux évolutions du contexte sécuritaire.

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Dans ce cadre, Saïd Chanegriha a souligné que les transformations observées dans les conflits modernes imposent de renforcer davantage les efforts de préparation et de formation. Il a insisté sur l’importance de consolider la préparation opérationnelle des forces, de développer les actions de formation et de perfectionnement. Mais aussi d’élever le niveau de combat des personnels et des unités. Le chef d’Etat-major a également mis l’accent sur l’adaptation continue aux systèmes d’armes modernes. Ainsi que sur le maintien d’un haut niveau de disponibilité face aux défis et aux enjeux qui marquent les scènes régionale et internationale.

« Je voudrais souligner, à cette occasion, que les immenses progrès que l’on observe dans les champs de bataille modernes nous obligent à redoubler d’efforts », a déclaré le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

De nouveaux défis sécuritaires au cœur des orientations

Le chef d’Etat-major a également mis l’accent sur la nécessité d’assurer une préparation adaptée aux évolutions technologiques et aux mutations des menaces sécuritaires.

Selon lui, les forces de l’ANP doivent continuer à s’entraîner selon les méthodes les plus appropriées. En tenant compte à la fois des équipements modernes en dotation et de la complexité croissante des enjeux régionaux et internationaux.

L’objectif affiché est de permettre aux différentes composantes de l’armée de conserver en permanence les capacités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, quelles que soient les circonstances.

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La cérémonie s’est achevée par la signature du procès-verbal de passation de pouvoir entre le responsable sortant et son successeur. Marquant officiellement la prise de fonctions du Général-major Hamid Fekkane à la tête du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP.