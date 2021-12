Annulation de l’examen du BEM : le ministère apporte des précisions

Le ministère de l’Éducation a apporté des précisions concernant des informations relayées dernièrement faisant état de l’annulation de l’examen du Brevet de l’enseignement moyen BEM.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée d’hier mardi, le ministère de l’Éducation a d’emblée tenu à préciser que les épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) sont toujours maintenues.

Selon la même source, que le l’examen du BEM « sanctionne un cycle d’enseignement obligatoire et permet d’évaluer les compétences de l’élève et ses potentialités pour poursuivre ses études dans l’enseignement secondaire général et technologique ».

Cette précision intervient suite à des informations rapportées ces jours par certains médias citant des sources au ministère de l’Éducation et faisant état de l’annulation de cet examen.

Ainsi, la tutelle tient à souligner l’impératif de « recueillir l’information à la source, et ce, via le site électronique du ministère ou sur sa page Facebook officielle et authentifiée ». Pour rappel, les inscriptions à cet examen national ont déjà été lancées dimanche et se poursuivront jusqu’au 23 décembre 2021, a rappelé le ministère.

L’examen de la 5e annulé

Le 18 novembre dernier, le ministre de l’Éducation Abdelhakim Belabed a annoncé l’annulation de l’examen de fin de cycle primaire pour l’année scolaire en cours.

En effet, le même responsable affirme « l’examen de fin de cycle primaire est officiellement annulé pour l’année scolaire en cours ». Cela intervient, selon lui, « après une étude approfondie et exhaustive de l’efficacité de cet examen sur les plans pédagogique, d’enseignement et d’évaluation ».

Cependant, il a précisé que cette décision sera suivie de plusieurs mesures pédagogiques y compris la modification des dates d’examen du troisième trimestre pour les élèves de la cinquième année du cycle primaire.