Visas France : annonce importante de Capago Algérie pour décembre

Mauvaise nouvelle pour les demandeurs de visas Schengen vers la France : les centres Capago en Algérie (Alger, Oran, Constantine, Annaba) seront fermés à cette date.

Dans un communiqué publié ce mardi sur ses réseaux sociaux, l’entreprise Capago Algérie, prestataire exclusif de collecte des dossiers de visas Schengen pour la France, annonce la fermeture de ses quatre sites (Alger, Oran, Constantine et Annaba) le jeudi 25 décembre. « Nous vous accueillerons à nouveau dès dimanche 28 décembre à partir de 8 h », précise-t-elle, invitant les usagers à anticiper leurs démarches. Cette pause tombe mal pour ceux qui espèrent boucler leurs dossiers festifs, surtout avec les files d’attente interminables actuelles.

Contexte tendu : une demande explosive face à une politique française de « fermeté »

Capago gère l’essentiel des 500 000 demandes annuelles de visas français déposées par les Algériens, un volume en hausse malgré la frilosité des consulats. Les dernières stats du Quai d’Orsay, publiées le 2 décembre, sont éloquentes : sur les 9 premiers mois de 2025, les demandes ont chuté de 24% par rapport à 2024, et les visas délivrés de 14,5%. Le taux de refus atteint 31% en Algérie – le double de la moyenne mondiale (16%) –, avec des baisses drastiques : -21% pour le tourisme, -48% pour l’humanitaire, -12,6% pour les affaires.

Seuls les étudiants d’élite résistent : 8 351 visas d’études accordés pour 2025-2026 (+1 000 vs. 2024, taux d’acceptation 87%), prioritairement pour des profils en IA, réindustrialisation ou innovation, avec maîtrise du français et garanties financières solides. Cette « fermeté et maîtrise » assumée par Paris vise à juguler les flux migratoires, au cœur des tensions bilatérales algéro-françaises post-hirak et affaire des passeports. Résultat : des créneaux Capago rares comme du caviar, saturés en quelques heures.

Arnaques en cascade : Capago tire la sonnette d’alarme

Face à cette pénurie, les escrocs pullulent. Depuis début décembre, Capago Algérie alerte sur des faux comptes et sites imitant son portail officiel. Ces fraudeurs promettent des « rendez-vous prioritaires » contre paiement anticipé – une pratique illégale. « Tout site demandant de l’argent pour un créneau est une arnaque », martèle le communiqué. Pour vérifier l’authenticité :

URL officielle : capagoalgerie.com (sans variantes suspectes).

capagoalgerie.com (sans variantes suspectes). Paiements : Jamais avant réservation ; frais de service (environ 2 000 DA) payés sur place.

Jamais avant réservation ; frais de service (environ 2 000 DA) payés sur place. Messages : Pas de promesses miracles ; tout passe par le site unique.

Des milliers d’Algériens ont déjà perdu des sommes (100 à 500 euros) via ces escroqueries, souvent via WhatsApp ou faux Facebook. La police judiciaire a ouvert plusieurs enquêtes, mais la vigilance reste de mise.

Conseils pratiques pour éviter le piège et optimiser vos chances

Pour un dossier gagnant :

Réservez tôt : Surveillez le site Capago dès l’ouverture des créneaux (souvent minuit). Utilisez plusieurs navigateurs. Préparez tout : Passeport valide, justificatifs bancaires (3 mois), assurance voyage, billet retour, hébergement. Pour étudiants : lettre d’admission et CV. Évitez les intermédiaires : Capago est gratuit hormis frais de service ; les agences « spécialisées » gonflent les coûts sans garantie. Anticipez la fermeture : Déposez avant le 24 décembre ou après le 28. Vérifiez les horaires festifs sur capago algerie.

