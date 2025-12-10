Annonce importante d’Algérie Poste : nouvelle procédure pour les détenteurs de ces carnets

L’annonce touche des centaines de milliers d’épargnants, Algérie Poste a lancé une opération de remplacement des anciens carnets de dépôt de CNEP-Banque par une carte électronique baptisée CNEP-Poste. Une transition majeure qui redéfinit les habitudes des usagers, et qui soulève plusieurs questions pratiques.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l’entreprise rassure toutefois, la procédure se fait simplement, directement au bureau de poste où le compte a été ouvert, et les clients continueront à effectuer leurs opérations sans interruption grâce à un document temporaire remis sur place.

Remplacement des carnets d’épargne CNEP : comment se déroule la nouvelle procédure ?

Algérie Poste indique que chaque titulaire d’un carnet d’épargne doit désormais se présenter au bureau dans lequel il a initialement ouvert son compte.

Sur place, l’agent récupère l’ancien carnet et fournit immédiatement un reçu temporaire. Ce document sert de support officiel pour toutes les transactions jusqu’à la réception de la nouvelle carte CNEP-Poste.

Le communiqué précise plusieurs points essentiels :

Le remplacement se fait exclusivement dans le bureau d’origine du compte.

Le carnet doit être remis pour lancer la procédure.

Un reçu temporaire est délivré et reste valable pour toutes les opérations financières.

Ce reçu inclut aussi le code d’accès à la plateforme numérique ECNEP.

Cette étape marque une évolution importante dans la gestion de l’épargne. En introduisant des services numériques destinés à faciliter les opérations quotidiennes des usagers.

Remplacement des carnets d’épargne : une transition vers plus de services numériques

Selon Algérie Poste, le reçu temporaire contient également le mot de passe permettant d’accéder à ECNEP, la plateforme digitale dédiée. Grâce à cet identifiant, les clients pourront consulter leur compte, suivre leurs opérations et profiter de fonctionnalités en ligne qui réduisent les déplacements en bureau de poste.

Avec l’arrivée de la carte CNEP-Poste, les détenteurs de comptes bénéficieront d’un support moderne, mieux adapté aux usages actuels et compatible avec les services électroniques proposés par l’institution.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des outils de gestion de l’épargne. Algérie Poste multiplie en effet les solutions électroniques pour fluidifier les démarches et renforcer la sécurité des opérations. Ainsi, le passage du carnet physique à la carte électronique constitue une étape clé de cette transformation.