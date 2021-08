Anniversaire 20 août 1955 et 1956 : Message de Tebboune aux algériens

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message aux algériens à l’occasion du double anniversaire de l’offensive du Nord constantinois et la tenue du Congrès de la Soummam.

Le Chef de l’état a écrit dans son message, » à l’occasion de la commémoration de deux stations marquantes de notre glorieuse Guerre de libération. Il s’agit de l’offensive du Nord constantinois, menée le 20 août 1956 par l’Armée de Libération Nationale (ALN) sous la conduite de Chahid Zighoud Youcef, et le Congrès de la Soummam,J’adresse une salutation de gratitude et d’appréciation à nos frères moudjahidines, et je félicite le peuple Algérien ».

Avant d’ajouter, » j’invite tous les Algériens à regarder vers l’avenir avec confiance et espoir, malgré les difficultés circonstancielles, le devoir de loyauté est dicté à la génération des enfants et petits-enfants de poursuivre le chemin de nos ancêtres héroïques avec le même esprit de dévotion à la patrie. Avec la même détermination et la même volonté de surmonter l’adversité et les difficultés. »

Tebboune évoque les élections locales

Le président de la République a d’ailleurs évoqué les élections locales, qui se tiendront novembre prochain, au cas où la situation sanitaire s’améliorerait, et a déclaré que les prochaines élections se traduiront par des organes élus, étatiques et municipaux qui suivent le rythme du développement de la manière la plus efficace et efficiente en réponse aux besoins des citoyens.

Le président a poursuivi en déclarant : « le gouvernement œuvre à soutenir les besoins des citoyens en exploitant davantage de capacités dans le plan de travail du gouvernement, tout en continuant à travailler pour créer les conditions d’une transition rapide pour construire une économie. »

» Cette conjoncture nous interpelle aussi à resserrer notre Front interne, à mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les idées et les initiatives pour concrétiser le projet du changement radical global, celui de l’édification d’une Algérie forte de ses institutions démocratiques », a-t-il ajouté.

D’autre part, le président Tebboune a présenté ses condoléances à toutes les victimes des incendies, priant Dieu de guérir les blessés. Il a juré de tenir pour responsables ceux qui ont commis ces crimes odieux.