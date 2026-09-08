Acte de bravoure en France : un Algérien plonge dans la Seine pour sauver un automobiliste

À Viry-Châtillon, dans l’Essonne, Annis Toumi a fait preuve d’un courage admirable vendredi 28 août. Témoin de la chute spectaculaire d’une voiture dans la Seine, cet Algérien n’a écouté que son instinct : il s’est précipité à l’eau pour secourir l’automobiliste pris au piège. En reconnaissance de cette intervention héroïque qui a évité le pire, le maire de la commune a annoncé qu’il lui remettrait très prochainement la médaille de la ville.

Vendredi 28 août à Viry-Châtillon (Essonne), Annis Toumi n’a pas hésité une seconde à plonger dans la Seine pour secourir in extremis un automobiliste piégé dans sa voiture en train de couler.

Face à cet incroyable «acte de bravoure», vivement célébré sur les réseaux sociaux, le maire Jérôme Bérenger a annoncé qu’il lui remettrait officiellement la médaille de la ville.

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Annis, ce héros qui a plongé dans la Seine pour sauver un automobiliste

Vendredi, vers 19 heures, le drame éclate en un instant. Une voiture quitte brutalement la chaussée et s’encastre dans la Seine, au niveau du quai de Châtillon. La trajectoire du véhicule n’aurait rien d’un accident : le conducteur aurait délibérément foncé dans l’eau.

Tranquillement installé au bas de son immeuble, rue de la Grande-Rive, Annis Toumi profite du début de soirée en famille. Rien ne laisse présager le drame qui se joue en face : «J’étais en bas de l’immeuble et je papotais avec ma femme et ma fille, quand j’ai entendu des cris».

Il accourt sans attendre vers le quai où une foule sous le choc s’est déjà rassemblée. Sous leurs yeux se déroule une scène d’une horreur digne d’un film catastrophe. « La voiture est en train de s’immerger. Elle était presque au milieu de la Seine », rapporte le père de famille.

Alors que la foule reste pétrifiée, le père de famille n’hésite pas une seconde. Il retire son tee-shirt, met à l’abri ses deux téléphones ainsi que son portefeuille, et saute. Après avoir attrapé une bouée de secours lancée depuis la rive, il nage à toute vitesse vers le véhicule submergé, dont il ne dépasse plus grand-chose : « Le conducteur n’avait que la moitié de son corps qui sortait de la fenêtre. »

« Ce n’est pas tout le monde qui se jette de nuit dans l’eau »

Le temps presse : le quadragénaire risque d’être englouti d’un moment à l’autre avec son véhicule. « Il ne voulait pas me donner sa main, raconte Annis Toumi. Je l’ai forcé et j’ai accroché sa main à la bouée. Je l’ai sorti par la fenêtre et tiré jusqu’à l’échelle. » Depuis la berge, des témoins leur lancent des cordes pour les hisser hors de l’eau. Pris en charge dès l’arrivée des pompiers, le conducteur, bien qu’« en état de choc », est tiré d’affaire.

Mobilisés sur place, les secours effectuent d’importantes recherches pour vérifier qu’aucun autre passager ne se trouvait à bord. Après ces longues vérifications, la voiture a été repêchée tard dans la nuit, vers 1 heure du matin.

Ce soir-là, Annis Toumi, technicien en oxygène médical, s’est transformé en véritable sauveur. S’il a sauté sans trembler, c’est qu’il savait au fond de lui qu’il ne lui « arriverait rien ». Fort de son expérience d’ancien animateur en colonie de vacances formé aux urgences, il a su garder son sang-froid : « Mon savoir-faire, je l’ai utilisé pour aider quelqu’un. »

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