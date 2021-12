Annaba : une grosse arnaque immobilière déjouée

Les cybercriminels utilisent depuis l’émergence des réseaux sociaux de différentes techniques d’ingénierie sociale entre autres l’appatage et la manipulation psychologique pour arnaquer leurs victimes. Aujourd’hui, la plupart des internautes possèdent deux comptes sur au moins un réseau social. Une aubaine pour les arnaqueurs 2.0.

La ville de Annaba a été ce mercredi témoin d’une opération d’escroquerie assez classique, mais finement élaborée. Une jeune fille âgée de 29 ans a été arrêtée par la brigade de gendarmerie de la commune de Berrahal pour escroquerie via le célèbre réseau social, Facebook, de plusieurs citoyens en quête désespérée d’un logement.

Elle se fait passer pour un cadre d’État !

En effet, la jeune fille, consciente que la crédibilité doit s’imposer comme valeur clé pour la réussite de son arnaque, elle se fait passer un cadre d’État. Un plan qui a vraisemblablement fonctionné. La mise en cause faisait croire à ses victimes qu’elle pouvait les aider à se procurer un logement et leur propose des sommes astronomiques.

Ainsi, les victimes, visiblement en désarroi, ont naïvement cru à cette manœuvre frauduleuse et ont déjà versé de l’argent avant que la fille ne disparaisse laissant ses victimes doublement importunées. Un logement qui n’existe pas et de l’argent qui disparait.

Il n’en fallait pas plus que cela pour que l’une des victimes décide de porter plainte contre cette arnaqueuse au multi-comptes. En exploitant toutes les informations que la victime avaient fournies et suite à une enquête diligentée par la gendarmerie, l’identité de la jeune fille a été identifiée. Elle a été par la suite arrêtée à son domicile et devrait se présenter prochainement devant la justice pour être entendu sur les accusations qui lui sont portées.