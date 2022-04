Annaba : une commune instaure un couvre-feu pour mineurs

Quand ils ne sont pas surveillés et assistés, les enfants pourraient facilement se retrouver livrés à eux-mêmes ou entre les mains de personnes mal intentionnées qui profitent de leur vulnérabilité pour les entraîner dans les coulisses sombres de la rue, loin des bancs scolaires, notamment à travers la consommation de la drogue et le vandalisme. Pour contrer ce fléau de délinquance, la mairie de la commune de Seraïdi dans la wilaya d’Annaba a pris une nouvelle mesure qui instruit un couvre-feu pour mineurs.

Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 7 avril, le Maire de la commune de Seraïdi dans la wilaya d’Annaba a décidé d’interdire le regroupement et la circulation des enfants et des mineurs dans les espaces publics de la commune durant la soirée sans l’accompagnement de leurs parents.

En effet, et selon la même source, cette décision intervient en raison de la détérioration des résultats scolaires des enfants de la commune à l’école dans les établissements primaires et moyens, mais aussi par ce que certains enfants ont commis des actes de vandalisme ayant porté atteinte à des biens publics. De plus, cette décision prend également en compte la propagation du fléau de la drogue et de consommation des comprimés hallucinogènes chez les mineurs.

Un couvre-feu pour mineurs

Ainsi, le Maire de la commune de Seraïdi dans la wilaya d’Annaba a décidé d’instruire un couvre-feu pour les enfants et les mineurs, interdisant leur circulation et leur rassemblement sans l’accompagnement de leurs parents au niveau des espaces publics, à savoir, les places publiques, les rues principales, les lieux de divertissements et les cafés, et ce, à compter du coucher du soleil, coïncidant avec l’appel de la prière d’El Maghrib.

Le communiqué, publié sur la page Facebook officielle de la commune de Seraïdi, n’a pas manqué de souligner qu’il est interdit aux mineurs d’émettre des bruits dérangeant les citoyens de la commune durant la nuit, notant, dans ce même sens, que toute violation de cette décision engagera l’entière responsabilité des parents.