Annaba – Tunis en train : reprise des voyages avant fin juillet

Suspendu depuis des dizaines d’années, le train reliant l’Algérie à la Tunisie devrait reprendre ses rails très bientôt. Une semaine après le lancement du premier voyage expérimental sur la ligne ferroviaire reliant la gare d’Annaba à celle de Tunis, de nouveaux détails sur la date du premier départ et les prix ont été dévoilés.

Intervenant sur la radio tunisienne, le directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens, en l’occurrence Tawfik Boufaied, a dévoilé la date du lancement des voyages entre l’Algérie et la Tunisie, après plusieurs mois d’intenses préparatifs, ainsi que le prix des billets.

Train Algérie – Tunisie : tarifs et dates des premiers départs

En effet, lors de cette rencontre, le PDG de la société de gestion des chemins de fer tunisiens a fait savoir que les premiers départs officiels du train reliant l’Algérie à la Tunisie débuteront avant la fin du mois de juillet de l’année en cours.

Par ailleurs, Tawfik Boufaied a souligné que le lancement officiel de ses voyages dépend, dans un premier temps, de la coordination diplomatique entre les deux pays voisins. Le train, en question, opérera des voyages quotidiens, notamment le premier jour au départ de la wilaya d’Annaba et le lendemain depuis la gare de Tunis vers l’Algérie.

Au sujet des tarifs que seront appliqués sur ces trajets, le même responsable a fait savoir que ce prix sera compris entre 40 et 50 dinars tunisiens. La mise en œuvre de ce projet transfrontalier permettra de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Tunisie et facilitera les voyages des deux peuples durant la saison estivale. Rappelons, les Algériens ont pour habitude de choisir la Tunisie pour y passer, chaque année, leurs vacances d’été.

