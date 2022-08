Annaba : suspecté d’avoir tué sa famille, un père tente de se suicider

La wilaya de Annaba a été secoué, le soir du lundi dernier, par un nouveau drame, survenu au niveau du quartier populaire d’Oued Edheb. Il s’agit du décès d’une mère, dont l’âge est de 39 ans, et deux de ses enfants, âgés respectivement de 10 et 13 ans.

En effet, ce drame a été largement rapporté par les médias et les réseaux sociaux. Mais les circonstances de cette affaire demeure encore inconnues, et les histoires relatées par les internautes sont multiples.

Drame à Annaba : décès d’une mère et deux de ses enfants et tentative de suicide du père de famille

Selon l’arabophone Ennahar qui relate les témoignages des habitants de la région, le père de cette famille, d’une quarantaine d’année, a tenté de se suicider. Et ce en se jetant du balcon de sa maison, vers 20 h 30 du soir du lundi dernier.

Les forces de l’ordre et éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir ce père de famille. Et l’évacuer vers l’hôpital. D’après les premiers éléments dévoilés, ce quadragénaire, suite à cette tentative de suicide. Souffre de quelques fractures et blessures sur les différentes parties de son corps. Notamment au niveau du dos.

Par ailleurs, La police judiciaire est intervenue pour inspecter le domicile de la victime. Et ont fait la découverte de trois corps sans âme. Notamment, ce lui de l’épouse et des deux enfants. D’après les habitants de ce même quartier, affirme la même source, ces derniers ont été observés en compagnie de leur père la nuit précédent ce drame.

En ce qui concerne les raisons de ce suicide et les causes du décès de cette famille. Celles-ci restent encore indéterminées. Certains rapportent que c’est le père qui était derrière la mort de sa famille, alors que d’autres se penchent sur l’hypothèse d’un décès suite à une fuite de gaz dans la maison. L’enquête est en cours et les vérités restent à confirmer.