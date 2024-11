Annaba : scène de chaos à l’hôpital Ibn Rochd, 5 blessés après une violente agression

Samedi soir, une violente scène d’agression a plongé le service des urgences chirurgicales de l’hôpital universitaire « Ibn Rochd » à Annaba dans la panique. Quatre individus ont forcé leur entrée dans l’établissement et agressé le personnel, faisant cinq blessés, dont des cadres, des infirmiers et des agents de sécurité. L’un des agents de sécurité aurait même perdu trois doigts de sa main droite à la suite de l’attaque.

D’après des sources hospitalières, l’incident a débuté lorsque les quatre agresseurs ont exigé qu’un lit soit attribué à leur proche malade, sans respecter les procédures médicales en vigueur. Refusant de passer par la salle de consultation ou d’attendre l’avis du médecin, ils ont réagi violemment à l’opposition du personnel. Le personnel paramédical et les agents de sécurité ont été frappés à plusieurs reprises. Un surveillant médical a ainsi été gravement blessé au visage et aux membres, nécessitant son transfert d’urgence vers un hôpital spécialisé.

Les policiers ont rapidement été appelés et sont intervenus pour maîtriser les agresseurs, dans une ambiance de panique parmi les patients et le personnel hospitalier. Les quatre individus ont été arrêtés et conduits au poste de police pour être interrogés.

Une plainte officielle déposée

Cet acte de violence a déclenché un vif mécontentement parmi les équipes médicales et administratives de l’hôpital. Les responsables ont dénoncé les agressions répétées de la part des accompagnateurs de patients. En réponse, le directeur de la santé de la wilaya d’Annaba, Dr. Mohamed Nacer Daamach, s’est ainsi rendu sur place dimanche matin pour soutenir les victimes et discuter avec les responsables de l’hôpital des mesures à prendre pour renforcer la sécurité du personnel.

L’hôpital « Ibn Rochd » a publié un communiqué condamnant fermement cette agression et a annoncé son intention de déposer une plainte officielle contre les agresseurs. L’objectif est de garantir la protection des travailleurs de la santé et de veiller à l’application stricte de la loi.