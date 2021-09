Annaba : prison ferme pour Rayfa, auteur d’une vidéo haineuse

On se rappelle tous des derniers événements qui ont secoué la Kabylie et toute l’Algérie. Ils ont failli causer une fracture dans ce que l’Algérie a de plus cher. Son Unité Nationale. Après le sordide meurtre qui a lieu à Larbaa Nath Irathen, l’impensable est arrivé. Certaines inconscientes n’ont pas hésité à appeler à la haine contre tous les kabyles. Une chose qui n’est pas passée impunément.

Si, sur le terrain, la solidarité nationale ne s’est pas interrompue, sur les réseaux sociaux, des vidéos appelant à la haine inquiétaient les internautes. Parmi ces vidéos, celle d’un dénommé Rayfa, habitant de la wilaya de Annaba. Ce dernier a tenu des propos sidérants, et des menaces dangereuses, contre toute une région du pays.

Le juge rend son verdict

« Faites sortir vos hommes les plus vaillants », une phrase tirée du film culte Rissala a été utilisée pour semer la haine entre les Algériens. Racisme ou bien inconscience, on ne le sait pas. Le dénommé Rayfa a fait toutefois face aujourd’hui au verdict du juge d’Annaba.

En effet, le juge a prononcé aujourd’hui son verdict dans l’affaire du dénommé Rayfa, l’auteur d’une vidéo appelant à la haine contre a Kabylie. Le Juge dans le premier dossier, concernant « le discours à la haine et l’incitation et la violence », a condamné l’accusé à 8 mois de prison et 100 000 DA d’amende, rapporte le journaliste Mustapha Bendjama.

Le mis en cause fait aussi face à un deuxième dossier. Il s’agit d’une accusation concernant une « incitation à commettre des vols » et un « trouble à l’ordre public ». Dans ce deuxième dossier, Rayfa, âgé de 32 ans a été relaxé, affirme la même source.