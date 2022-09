Annaba : le père reconnu coupable de l’assassinat de sa famille

Ce mercredi 3 aout 2022, en fin de journée, le Procureur de la République près le Tribunal d’Annaba a révélé les détails de l’assassinat d’une femme et de trois de ses fils dans le quartier Oued Edhab dit « le cimetière des juifs » à Annaba, qui rappelons-le a secoué la wilaya de Annaba. Pour rappel, hier tous les médias mais aussi les réseaux sociaux, ont partagé l’histoire du père qui a tenté de se suicider, après avoir assassiné sa femme et ses trois enfants.

Le procureur a expliqué lors d’une intervention que les éléments de l’enquête préliminaire ont confirmé que le mari était le coupable, et qu’il avait bel et bien tué sa femme de quarante ans et leur 3 enfants. Il a aussi expliqué que l’enquête est toujours en cours, jusqu’à ce que le père sorte des soins intensifs, et qu’il puisse donner sa versions des faits. Ce dernier ayant survécu après être tombé du troisième étage, se trouve actuellement à l’hôpital Ibn Rochd en soins intensifs.

Retour sur le décès d’une mère et deux de ses enfants et tentative de suicide du père de famille

Le père de cette famille, âgé d’une quarantaine d’année, a tenté de se suicider en se jetant du balcon de sa maison, vers 20 h 30 lundi 29 aout 2022.

Les forces de l’ordre et éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir ce père de famille et l’évacuer vers l’hôpital le plus proche. D’après les premiers éléments dévoilés, ce quadragénaire souffre, suite à cette tentative de suicide, de quelques fractures et blessures sur les différentes parties de son corps, notamment au niveau du dos.

Par ailleurs, la police judiciaire est intervenue pour inspecter le domicile de la victime. Cette dernière a fait la découverte de trois corps sans âme, celui de l’épouse et de ses deux enfants. D’après les habitants de ce même quartier, affirme la même source, ces derniers ont été observés en compagnie de leur père la nuit précédant ce drame.