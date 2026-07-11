Annaba : Il retrouve un coffret d’or dans les décombres d’un grave accident et décide de le rendre

Alors que l’actualité nous confronte trop souvent à des récits sombres, les gestes d’intégrité spontanée viennent rappeler la force des valeurs humaines.

L’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE) a tenu à mettre en lumière l’honnêteté remarquable d’un citoyen à la suite d’un dramatique accident de la route survenu dans la wilaya d’Annaba.

Dans son communiqué, l’organisation a d’abord regretté certains comportements qui se banalisent lors des accidents majeurs :

« Dans de nombreux accidents de la circulation tragiques, un spectacle regrettable se répète. Au lieu de trouver du secours, les victimes voient parfois leur vie privée exposée par des photos ou, pire encore, leurs biens volés alors qu’elles sont en plein état de choc. »

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Mais l’APOCE a immédiatement nuancé ce constat en rappelant que « face à cela, il y a toujours des personnes qui prouvent que la noblesse des âmes ne change pas avec les circonstances, nous redonnant ainsi de l’espoir. »

Une lueur d’espoir au milieu du deuil

Les faits se sont déroulés près du quartier Salmon, dans la commune d’Aïn El Berda. Un terrible accident y a coûté la vie à une mère et ses deux enfants.

Dans la violence du choc, un coffret contenant les bijoux en or de la victime s’est retrouvé projeté hors du véhicule. Persuadée que ce souvenir précieux avait été pillé ou définitivement perdu dans les décombres, la famille n’espérait plus le revoir.

C’est alors qu’intervient M. Amamra Oalid, employé à la Direction des travaux publics. Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance en bordure de route avec ses collègues, il a découvert le coffret. Animé par un sens profond du devoir, cet agent public a conservé le bien avec soin.

Après plusieurs jours de recherches assidues pour retrouver les proches des défunts, il leur a restitué l’intégralité du coffret.

Un rappel essentiel de civisme

Pour l’Organisation de protection du consommateur, ce geste méritait d’être partagé publiquement. En conclusion de son message, elle rappelle que :

« Cette noble posture est une leçon éloquente et un rappel que l’intégrité et l’éthique humaine demeurent le véritable soutien des personnes éprouvées dans leurs moments de vulnérabilité. »

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Au-delà de la valeur matérielle des objets rendus, l’acte de M. Amamra apporte un immense réconfort moral à une famille endeuillée et rappelle, sans artifice, la valeur de la solidarité humaine.