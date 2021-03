Annaba : exploitation de mineures dans une cité universitaire

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba ont pu mettre fin au calvaire de deux jeunes filles mineures, qui étaient enfermées dans une chambre à l’intérieur de la cité universitaire Sidi Amar de Annaba. Les deux victime étaient exploitées par des malfaiteurs, qui formaient un réseau de prostitution.

Tout a commencé après un coup de fil reçu par les services de la gendarmerie nationale. Des informations faisaient état de la présence de deux jeunes filles mineures au niveau d’une chambre verrouillée, à l’intérieur de la cité Universitaire Sidi Amar, à Annaba.

Suite à ces informations, les éléments de gendarmerie nationale, sans trop tarder, ont planifié et déclenché une opération dont le but principal était de délivrer les deux jeunes adolescentes âgées de 15 et 16 ans. En effet, les deux victimes ont été retrouvées enfermées à l’intérieur d’une chambre universitaire, verrouillée de l’extérieur.

Les victimes délivrées et les coupables arrêtés

Selon la gendarmerie nationale, les parents d’une des jeunes filles mineures ont déjà lancé un avis de recherche pour retrouver leur fille disparue. Cette dernière a été délivrée, et après identification, elle a été rendue à ses parents. Idem pour son amie d’infortune.

Après que les deux victimes ont été délivrées, les gendarmes ont procédé à une large collecte d’informations, et à une opération de ratissage de la zone suspecte. Cette opération a permis l’arrestation de cinq individus. Les deux kidnappeurs, ainsi que trois agents de sécurité de l’université de Annaba, dont l’âge varie entre 23 et 68 ans.

Les agents de sécurité étaient chargés de faciliter l’accès des clients à l’enceinte universitaire, puis à la chambre des deux jeunes mineures. Les cinq suspect, suite à leur arrestation, ont été présenté devant le procureur de la république près le tribunal d’Al Hadjar, qui a ordonné leur mise en détention provisoire.