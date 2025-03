Annaba : arrestation musclée de 3 jeunes fumeurs en plein Ramadan, la toile s’enflamme

Une scène pour le moins inhabituelle a secoué la toile algérienne cette semaine. À Annaba, trois jeunes hommes ont été surpris en train de fumer en pleine journée durant le mois sacré du Ramadan, suscitant une vive réaction de la part des passants et des internautes.

Scandale à Annaba : Trois jeunes arrêtés pour avoir fumé en plein Ramadan

Selon les témoignages et les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, un groupe d’amis garé dans une voiture non loin de la scène a rapidement sorti son téléphone pour signaler l’incident aux forces de l’ordre. Quelques minutes plus tard, une voiture de police arrive sur les lieux. Trois officiers descendent en toute hâte et procèdent immédiatement à l’arrestation des jeunes fumeurs.

Ce qui a le plus interpellé l’opinion publique n’est pas tant l’interpellation elle-même, mais la manière dont elle a été effectuée. Sur les images largement partagées en ligne, on aperçoit les policiers user de la force, allant jusqu’à donner des coups de pied aux jeunes interpellés pour les faire monter plus rapidement dans le véhicule. Une scène qui a provoqué l’indignation de nombreux internautes, qui dénoncent un usage excessif de la force pour une infraction perçue comme purement morale.

Entre pression sociale et libertés individuelles, un débat toujours brûlant

En Algérie, bien que la loi ne prévoie pas explicitement de sanctions pour ceux qui mangent, boivent ou fument en public pendant le Ramadan, la pression sociale et la réprobation collective rendent ces actes hautement sensibles. Si certains soutiennent que la police a simplement appliqué un ordre moral largement accepté, d’autres estiment que la violence employée était injustifiée.

Les réactions sur les réseaux sociaux sont partagées. D’un côté, certains internautes approuvent l’intervention des forces de l’ordre et considèrent ces jeunes comme des provocateurs. De l’autre, de nombreuses voix s’élèvent pour condamner la brutalité policière et souligner le fait que la liberté individuelle devrait primer sur les traditions sociales.

Aucune déclaration officielle n’a encore été faite par les autorités quant aux raisons exactes de l’arrestation ni sur le sort réservé aux trois jeunes. Cet épisode met en lumière les tensions persistantes entre respect des traditions et libertés individuelles en Algérie, un débat qui ne cesse de diviser la société algérienne à chaque mois de Ramadan.

