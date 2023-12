Annaba : 3 personnes arrêtées pour trafic d’ecstasy

La semaine dernière, la brigade régionale de lutte contre le trafic de drogue à Annaba a mis fin aux activités d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le commerce de drogues dures, notamment de l’ecstasy.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des efforts des forces de sécurité nationales visant à restreindre l’action des réseaux de trafic de drogue et de substances psychotropes, dont les activités s’étendent à travers plusieurs wilayas du pays. Trois individus, âgés entre 35 et 52 ans, dont deux avec des antécédents judiciaires, ont été appréhendés, avec la saisie de 4200 comprimés hallucinogènes de l’ecstasy et des recettes issues d’activités criminelles.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République au tribunal de Béjaïa pour des accusations criminelles liées à la possession, au transport et à la vente de substances psychotropes dans le cadre d’une organisation criminelle.

Annaba : Nouveau coup porté contre le trafic de drogue

