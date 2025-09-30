Annaba : 2 personnes arrêtées pour avoir publié des contenus pour adultes sur Facebook

Les services de sécurité de la daïra de El-Bouni, relevant de la sûreté de la wilaya d’Annaba, ont arrêté deux personnes, un homme et une femme, soupçonnés dans une affaire de diffusion d’une vidéo indécente sur le réseau social Facebook.

Selon un communiqué de la police, l’affaire a éclaté après la détection d’une vidéo publiée sur Facebook, dans laquelle un individu diffusait des contenus pour adultes sur sa page personnelle.

Ainsi, les services de sécurité de la daïra de El-Bouni, sous la supervision du parquet territorialement compétent et en coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la wilaya, ont ouvert une enquête. Celle-ci a permis d’identifier les deux suspects et de les arrêter. Il s’agit d’un homme et d’une femme, âgés entre 28 et 32 ans, avec la saisie du téléphone portable utilisé dans le délit, précise le communiqué.

Après l’accomplissement des procédures légales nécessaires, les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de El-Hadjar, ajoute la même source.

Autre Affaire Judiciaire à Alger

Dans une autre affaire, un trentenaire prévenu détenu, âgé d’une trentaine d’années et répondant au nom de B. Azzedine, a comparu dans deux affaires pénales distinctes devant le tribunal de Cheraga, à Alger, le 20 juillet 2025. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA pour vol, destruction volontaire de biens d’autrui et menaces de mort, dont la victime était son voisin, nommé B. N.

Un second jugement a également été prononcé à son encontre, le condamnant à 1 an de prison ferme pour menaces de mort proférées contre son propre père, B. M, tandis que la même juridiction l’a acquitté du délit d’atteinte aux ascendants.

Déroulement des procédures judiciaires

Ces affaires ont été portées devant la 6ᵉ chambre pénale de la Cour d’Alger après que le procureur de la République eut fait appel des jugements précédents.

Dans la première affaire, il ressort des débats que l’accusé, en juillet dernier, avait menacé de mort son voisin B. N après avoir crevé les pneus de sa voiture. La victime avait alors déposé plainte auprès des services de sécurité. Devant le juge, B. A a nié catégoriquement les faits, affirmant ne jamais s’en être pris à son voisin.

Dans la seconde affaire, son père est venu confirmer les faits déjà exposés dans sa plainte. Très en colère, il a déclaré à la barre qu’il supportait depuis dix ans les agissements de son fils, espérant un changement, mais en vain, ce dernier étant dépendant à l’alcool. Il a expliqué que son fils, sous l’effet de l’alcool en juillet, avait saccagé les meubles de la maison, s’était montré violent à son égard et l’avait menacé en ces termes : « Que je vive longtemps ou pas, je finirai par te tuer de mes propres mains ! ».

Le père a ajouté que son fils l’avait insulté de manière grossière, des propos qu’il a préféré ne pas répéter par respect pour la cour et l’assistance.

Le juge a tenté de réconcilier le père et le fils, cherchant à obtenir la clémence du père. Mais celui-ci, visiblement bouleversé, a refusé tout pardon, déclarant publiquement qu’il reniait son fils « ingrat » et suppliant la cour de lui infliger la peine la plus sévère.

Face à ces éléments, le procureur a requis un durcissement de la peine contre le prévenu. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement sera rendu la semaine prochaine.

