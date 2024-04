Anis Hadj Moussa rejoint un cador hollandais (officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’attaquant prometteur, Anis Hadj Moussa, va franchir un autre cap dans sa carrière. En effet, il rejoint officiellement le cador hollandais Feyenoord Rotterdam à partir de la saison prochaine.

Lors du dernier stage de l’équipe d’Algérie, l’agent d’Anis Hadj Moussa, Mohamed Dahmane, a déclaré au média algérien que son client va rejoindre un grand club la saison prochain qui jouera la Ligue des champions européenne.

En rejoignant Vitess Arnhem le mois de février dernier sous forme de prêt du club belge Patro Eisden, le néo-international algérien n’a pas tardé pour séduire en championnat hollandais. Il a suscité l’admiration de plusieurs recruteurs et n’a pas tardé à trancher sur sa future destination.

En effet, il s’est engagé officiellement avec Feyenoord Rotterdam. Le club hollandais a annoncé ce matin la signature de l’international algérien. « Prochain arrêt : De Kuip. Anis Hadj Moussa, on vous attend la saison prochaine », a-t-il écrit sur son compte twitter.

Ainsi, l’ailier droit de 22 ans va franchir un autre cap dans sa carrière car il va rejoindre un grand club hollandais. Ce dernier, 2e au classement de l’Eredivisie, prétend jouer la Ligue des champions européenne lors du prochain exercice.

Certes, le montant du transfert n’a pas été divulgué. Mais il se situerait aux alentours de 4 millions d’euros, selon les médias hollandais. Le jeune attaquant va jouer aux côtés de son coéquipier en sélection nationale, Ramiz Zerrouki, ce qui va faciliter son intégration au sein du groupe de sa nouvelle équipe.

Next stop: De Kuip 🚏

Anis Hadj-Moussa, see you next season! pic.twitter.com/D3yqg4LsPP

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 3, 2024