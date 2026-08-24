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ANIE : Saâd Arous nommé président par Tebboune, fin de l’intérim de Khelfane

ZB
Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
ANIE : Saâd Arous nommé président par Tebboune, fin de l’intérim de Khelfane
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Changement de main au sommet de l’organe chargé d’organiser les scrutins en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets présidentiels qui redessinent la direction de l’Autorité nationale indépendante des élections. Le premier texte referme la parenthèse de l’intérim assuré par Karim Khelfane. Le second installe Saâd Arous dans le fauteuil de président de l’institution.

La décision, annoncée par la Présidence de la République, met un terme à une période transitoire à la tête de l’ANIE. Elle intervient dans un contexte où les questions électorales occupent une place centrale dans le discours officiel.

Les textes signés par le chef de l’État fonctionnent en tandem. L’un acte la fin des missions confiées à Karim Khelfane, qui pilotait l’autorité en qualité de président par intérim. L’autre officialise l’arrivée de Saâd Arous à ce poste, avec la plénitude des attributions attachées à la fonction.

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Une séquence de nominations qui touche plusieurs institutions

Le remaniement à la tête de l’ANIE s’inscrit dans un rythme soutenu de décisions signées depuis El Mouradia. Ces derniers mois, plusieurs postes sensibles ont changé de titulaire, aussi bien dans les institutions nationales qu’au niveau local.

La Présidence elle-même a connu des ajustements. Après l’arrivée d’un conseiller chargé des affaires économiques au printemps, d’autres décrets ont mis un terme aux missions de collaborateurs travaillant sur les volets financier, bancaire et juridique.

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Les territoires n’échappent pas à ce mouvement. Fin juillet, un décret a par exemple acté un changement de wali à Constantine, avec un transfert de responsable depuis Béjaïa et la mise en place d’un intérim assuré par le secrétaire général de wilaya.

L’intérim de Karim Khelfane prend fin à la présidence de l’ANIE

Karim Khelfane assurait la continuité à la tête de l’autorité depuis sa désignation à titre intérimaire. Cette formule, courante dans l’administration algérienne, permet d’éviter tout vide institutionnel le temps qu’une nomination définitive soit arrêtée.

Avec la signature de ces deux décrets, la direction de l’Autorité nationale indépendante des élections retrouve une configuration pleine et entière. Reste désormais à observer les premières orientations que donnera Saâd Arous à l’institution.

Les textes prennent effet dès leur signature. Leur publication au Journal officiel viendra, comme il est d’usage, confirmer formellement les deux décisions présidentielles.

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ZB

Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

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