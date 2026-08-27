ANIE : passation de pouvoir ce jeudi entre Khelfane Karim et Saad Arous

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a un nouveau patron. Saad Arous s’est installé ce jeudi matin dans le fauteuil de président de l’institution, au terme d’une cérémonie de remise et de reprise des fonctions organisée au siège de l’organe électoral. Il prend la relève de Khelfane Karim, qui pilotait la structure à titre intérimaire. Sa désignation découle du décret présidentiel n°26-281.

Saad Arous entre en fonction à la présidence de l’ANIE

La cérémonie s’est tenue dans les locaux de l’institution, sans faste particulier, selon le protocole habituel réservé à ce type de transmission. Elle scelle le démarrage effectif du mandat du responsable fraîchement désigné à la tête de l’organe chargé d’organiser et de superviser les scrutins nationaux.

En prenant les commandes, Saad Arous hérite d’un appareil administratif déployé sur l’ensemble du territoire, avec des délégations dans chaque wilaya ainsi qu’une mission constitutionnelle claire : garantir la régularité et la crédibilité des opérations de vote. Le passage de témoin met fin à une séquence transitoire ouverte plusieurs mois plus tôt.

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Le décret présidentiel n°26-281 officialise la nomination

Le texte réglementaire qui fonde cette prise de fonctions porte le numéro 26-281. Il désigne nommément l’intéressé à la présidence de l’Autorité, en application des prérogatives dont dispose le chef de l’État pour pourvoir les hautes charges de la République.

Deux décisions ont été prises en parallèle par El Mouradia : l’une refermant la mission confiée à l’ancien président par intérim, l’autre installant le nouveau titulaire. Cette configuration en tandem avait été détaillée lors de l’annonce des décrets signés par Abdelmadjid Tebboune pour la direction de l’ANIE, fin août.

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Khelfane Karim quitte la présidence par intérim de l’institution

L’ancien responsable assurait la conduite des affaires courantes de l’Autorité depuis la vacance du poste. Sa mission s’achève mécaniquement avec l’arrivée d’un président de plein exercice, doté de l’ensemble des attributions attachées à la fonction.

Ce recours à l’intérim n’a rien d’inhabituel dans l’architecture institutionnelle algérienne. Le procédé est régulièrement mobilisé pour assurer la continuité du service, notamment dans les wilayas, où la gestion courante revient souvent au secrétaire général en attendant la désignation d’un nouveau wali par décret présidentiel.

L’ANIE confrontée aux enjeux de transparence du processus électoral

Le nouveau président prend ses fonctions dans un contexte où la question électorale occupe une place de premier plan dans le discours officiel. L’institution doit à la fois préparer les échéances à venir et défendre son image auprès d’une opinion publique attentive.

La vigilance de l’Autorité s’est déjà manifestée sur le terrain numérique. Au printemps, l’organe électoral avait dû démentir une fausse campagne de recrutement d’encadreurs diffusée sur les réseaux sociaux, en brandissant la menace de poursuites pénales contre les auteurs de cette manipulation.

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