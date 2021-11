Elections locales : l’ANIE dévoile le taux final de participation

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a dévoilé hier soir les résultats préliminaires des élections locales du samedi 27 novembre 2021. Il s’agit de la situation arrêtée à la fermeture des bureaux de vote.

Lors de son dernier point de presse de la journée, le président de l’Anie a indiqué que le taux final de participation national à l’élection des membres des Assemblées populaires communales s’élève à 35,97% et à 34,39% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), pour un corps électoral de 23.717.479 électeurs.

Ces chiffres sont arrêtés à la fermeture des bureaux de vote. Il convient de noter que l’Anie a décidé de prolonger l’heure de clôture des bureaux de vote dans certaines communes du pays à 20 h 00. Cette décision est intervenue « pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit au vote », indique l’Anie dans un communiqué.

Pour rappel, le taux de participation national à l’élection des membres des APC s’est élevé à 24,27 % et à 23,30 % pour les APW, à 16 h 00. À 13 heures, le taux de participation national s’est élevé respectivement à 13,30 % et à 12,70%. Deux heures après le début du scrutin, soit à 10 h 00 le taux était 4,12% pour les APC et 3,90% pour les APW.

Les résultats préliminaires en chiffres

Lors de la conférence de presse consacrée aux résultats préliminaires du déroulement de l’opération de vote, Mohamed Charfi a indiqué que le nombre d’électeurs pour les APC a atteint 8.517.919 votants, soit un taux de participation de 35,97%.

Quant aux Assemblées populaires de wilaya (APW), le nombre de votants s’est élevé à 8.145.226, soit un taux de participation de 34,39%.

Le président de l’ANIE a tenu à préciser que ces taux de participation restent provisoires en attendant l’examen de toutes les données liées à cette opération électorale et les recours qui y seront introduits.